Хто може стати майбутнім президентом США? У Білому домі назвали ймовірного наступника Трампа

Ця людина є близьким другом Марко Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав ім’я людини, яка може стати наступником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2028 році. Він не виключає, що кандидатом на цю посаду міг би бути нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Таку думку висловив Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News. Він також наголосив, що з Венсом вони близькі друзі.

"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", — сказав Рубіо.

Джей Ді Венс. Фото: Vice President JD Vance/Facebook

Держсекретар вважає, що Джей Ді Венс чудово справляється з роллю віцепрезидента і сподівається, що той захоче обійняти посаду глави США у майбутньому.

"Я сподіваюся, що він справді має намір це зробити", — додав він.

Марко Рубіо. Фото: Senator Marco Rubio/Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс назвав президентів США, які були при владі з 2000 року дурнями. Але до цього списку входить і 47 президент Дональд Трамп. І хоча він намагався виправити ситуацію, додавши, що зараз у Штатів найкращий президент, але мережа цей хід не оцінила. Багато хто звернув увагу не лише на звинувачення Трампа в "тупості", а й на те, що такі висловлювання на посаді віцепрезидента недоречні.