Важливіші за Урсулу і Еммануеля. Три політики, яким найбільше довіряє Трамп

Провідні європейські політики мають узгодити позиції з американським лідером

Президент США Дональд Трамп не має довірчих стосунків із Урсулою фон дер Ляєн, тому не переказав президентці Єврокомісії зміст розмови його спецпосланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. На щастя, у Європі є політики, з яким глава Білого дому у кращих стосунках.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла старший політичний аналітик Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі Аманда Пол.

Більше читайте у публікації: "Трамп має нездорове захоплення Путіним", — на Заході озвучили прогнози та ризики щодо історичної зустрічі".

— Відверто кажучи, не надто дивно, що пані фон дер Ляєн не запросили до тієї розмови. Я не вважаю, що між нею та президентом Трампом є особливо добра динаміка чи взаєморозуміння, особливо після нещодавньої зустрічі у Шотландії, — каже політологиня.

На її думку, Трамп не слухає фон дер Ляєн. Тому набагато ефективніше буде, якщо перед зустріччю з Путіним його інформуватимуть саме глави держав Європи — ті, до кого він дослухається. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон.

— Але, можливо, ще важливіше зараз — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Його нещодавній візит до Вашингтона пройшов дуже добре. Дональд Трамп, очевидно, його поважає, так само як і генерального секретаря НАТО Марка Рютте та прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Тож саме ці люди повинні активно контактувати з Трампом перед зустріччю, щоб узгодити певні ключові тези, — вважає аналітикиня.

Вона нагадала: коли Трамп зустрічався з Путіним в Гельсінкі під час його першого президентського строку, — ця зустріч була повним провалом.

— Трамп приїхав на неї непідготовленим, тоді як Путін завжди готовий. Росіяни завжди готуються до кожної дрібниці. Вони точно знають, що хочуть отримати від зустрічі, і знають, як цього досягти. Трамп має усвідомлювати, що Путін намагатиметься ним маніпулювати, і не дозволяти цього, — підсумувала Аманда Пол.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", які три умови має виставити Трамп на зустрічі з Путіним.