Важнее Урсулы и Эммануэля. Три политикаи, которым больше всего доверяет Трамп

Ведущие европейские политики должны согласовать позиции с американским лидером

Президент США Дональд Трамп не имеет доверительных отношений с Урсулой фон дер Ляен, поэтому не пересказал президенту Еврокомиссии содержание разговора его спецпосланника Стива Виткоффа с Владимиром Путиным. К счастью, в Европе есть политики, с которым глава Белого дома пребывает в лучших отношениях.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала старший политический аналитик Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе Аманда Пол.

Больше читайте в публикации: "Трамп испытывает нездоровый восторг Путиным", — на Западе озвучили прогнозы и риски по исторической встрече".

— Откровенно говоря, не удивительно, что г-жу фон дер Ляен не пригласили к этому разговору. Я не считаю, что между ней и президентом Трампом есть особенно хорошая динамика или взаимопонимание, особенно после недавней встречи в Шотландии, — говорит политолог.

По ее мнению, Трамп не прислушивается к фон дер Ляен. Поэтому гораздо эффективнее, если перед встречей с Путиным его будут информировать именно главы государств Европы — те, к кому он прислушается. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон.

— Но, возможно, еще важнее сейчас — канцлер Германии Фридрих Мерц. Его недавний визит в Вашингтон прошел очень хорошо. Дональд Трамп, очевидно, уважает его, так же как и генерального секретаря НАТО Марка Рютте и премьера Великобритании Кира Стармера. Поэтому именно эти люди должны активно контактировать с Трампом перед встречей, чтобы согласовать определенные ключевые тезисы, — считает аналитик.

Она напомнила: когда Трамп встречался с Путиным в Хельсинки во время его первого президентского срока, эта встреча была полным провалом.

— Трамп приехал на нее неподготовленным, тогда как Путин всегда готов. Россияне всегда готовятся к каждой мелочи. Они точно знают, что хотят получить от встречи, и знают, как этого добиться. Трамп должен осознавать, что Путин постарается им манипулировать, и не разрешать этого, — подытожила Аманда Пол.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", какие три условия должно выставить Трамп на встрече с Путиным.