"Аляска за Украину". В день встречи Трампа с Путиным люди в Анкоридже вышли на митинг в поддержку Киева (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Переговоры должны начаться в 22:30 по Киеву
Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Утром в пятницу, в день переговоров глав США и России, там проходит митинг в поддержку Украины.
Об этом сообщил в соцсети Х бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. Он показал видео с митинга.
Люди стоят по обе стороны дороги с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".
Также много надписей "Аляска за Украину" — на флагах и транспарантах. Есть также плакаты с надписью "Slava Ukraini", "Путин – военный преступник".
Некоторые креативно выражают свою позицию — в протестах принимает участие даже милая собачка. Другой участник митинга одет как Иисус Христос и имеет красноречивый плакат.
Напомним, 15 августа Трамп и Путин встретятся на переговорах, главной темой которых станет война России против Украины. Утром 15 августа в российском Магадане был замечен кортеж Путина. РосСМИ пишут, что именно отсюда он собирается отправиться на Аляску.
Как рассказывал Телеграф, встреча Трампа и Путина на Аляске уже стала источником многочисленных мэмов, которые активно обсуждают пользователи соцсетей. События, которые должны нести дипломатический характер, оказались богатыми на курьезы, вдохновившие авторов на создание юмористических историй.