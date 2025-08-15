Отакої: більшість американців не вірить в "мудрі рішення" Трампа щодо війни в Україні (інфографіка)

Дві третини респондентів заявили, що вони не впевнені в тому, що Трамп здатен ухвалити "мудрі рішення" стосовно війни

Більшість громадян США судячи з усього не довіряють президенту Дональду Трампу в його рішеннях, які він приймає щодо питання врегулювання війни, яку російський режим розпочав проти України. Американці не впевнені, що їхній лідер здатен зробити "мудрі рішення".

Про це свідчать дані опитування, яке провів американський Pew Research Center. Опитування проводилося напередодні зустрічі Трампа та російського правителя Володимира Путіна на Алясці.

Так, 59% респондентів заявили, що вони не впевнені в тому, що Трамп здатен ухвалити "мудрі рішення" стосовно війни в Україні. Щобільше, 33% опитаних вважають, що Трамп більше прихильний до Росії, і тільки 6% — що Трамп підтримує Україну. 28% опитаних вважають, що Трамп балансує між сторонами війни, а 32% заявили, що не можуть нічого сказати у відповідь на це питання.

Також 29% респондентів вважають, що США надають Україні замало підтримки, тоді як 18% — що навпаки, занадто багато. Зазначається, що у порівнянні з минулими опитуваннями, серед прихильників різних партій майже одночасно значно зросла частка тих, хто вважає, що США робить занадто мало для України. А ось частка тих, хто вважає, що США робить забагато, навпаки, зменшилася — що цікаво, головним чином серед прихильників Республіканської партії, яка привела Трампа до влади.

Також значно зросла частка прихильників варіанту, що США несуть відповідальність за безпеку України та за надання Києву потрібної військової допомоги. Як і з попереднім пунктом, особливо сильне зростання відзначається серед республіканців. Аналогічна ситуація склалася щодо питання, чи є Росія та її вторгнення в Україну прямою загрозою Сполученим Штатам — частка прихильників того, що є, зросла до 31%, тоді як частка "невіруючих" впала до 11%.

Нагадаємо, що Трамп та Путін зустрінуться на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Для українців ця подія відбудеться в нічний або ранковий час через різницю в часових поясах. Сама зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

13 серпня президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами обговорив із президентом США Дональдом Трампом майбутній саміт США-Росія на Алясці. Український лідер погодив п’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України. Окрім того, Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей.