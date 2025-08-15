Змиріться, або замовкніть: у Трампа розлютилися та обрушилися на Європу з критикою

Бессент заявив, що США ввели проти Індії вторинні санкції, тоді як Європа не зробила нічого

Міністр фінансів США Скотт Бессент обрушився із критикою на країни Європи через те, що вони купують індійські нафтопродукти, які Індія робить з російської нафти. Бессент порадив європейським країнам зробити "внесок" для посилення тиску на Індію, або не критикувати США.

Про це Бессент заявив під час інтерв'ю лояльному Білому дому телеканалу Fox Business. Він заявив, що США ввели проти Індії вторинні санкції, тоді як Європа не зробила для тиску на Нью-Делі нічого.

"Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: "США повинні зробити це, США повинні зробити те". Президент Трамп запровадив вторинні санкції та вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили" Міністр фінансів США Скотт Бессент

Бессент додав, що Європа досі купує продукцію нафтопереробних заводів Індії. Ця продукція вироблена з російської нафти. Тому Європі варто подумати над тим, що і в кого вона купує. До того ж за словами міністра, досі не виключений варіант запровадження вторинних санкцій проти Китаю — Бессент зазначив, що "на столі перебувають всі варіанти", та натякнув, що тут Європі точно доведеться піти у кільватері США.

"Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок" Міністр фінансів США Скотт Бессент

Зазначимо, що на початку серпня в адміністрації президента США Дональда Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Нью-Делі, заявили у Трампа, робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму. Попри усі спроби виправдатися та бравурні заяви про те, що закупівлі нафти у Росії продовжаться, в реальності Нью-Делі змушений був припинити більшість російського нафтового імпорту. Окрему роль в цьому зіграли вторинні санкції проти Індії.

