Трамп дав велике інтерв'ю після зустрічі з Путіним на Алясці: головні моменти

Трамп вважає, що була "хороша зустріч", а Україна повинна "укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп вже повернувся у Вашингтон з Аляски, де він проводив зустріч з російським правителем Володимиром Путіним. Трамп дав велике інтерв'ю лояльному телеканалу Fox News, в якому серед іншого розповів про зустріч з Путіним, її підсумки та торкнувся деяких інших моментів.

"Телеграф" зібрав головне з інтерв'ю Трампа.

Про зустріч з Путіним

Трамп вважає, що була "хороша зустріч", у рамках якої було обговорено багато питань. Проте він змушений був визнати, що угоди про мир поки що не укладено.

"Сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено — як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу" Дональд Трамп

При цьому Трамп підтвердив, що вважає зустріч із Путіним "на десятку". На думку Трампа, президент найбільшої демократії мира та диктатор сумнівної легітимності "чудово порозумілися".

"І це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави. Ми — номер один, вони — номер два у світі, і це справді має значення" Дональд Трамп

При цьому, як вже зрозуміло, санкцій проти Росії Трамп вводити не збирається. Мовляв, після такої доброї зустрічі це не потрібно.

"Я поки не планую вводити санкції проти Росії, оскільки зустріч із Володимиром Путіним пройшла добре" Дональд Трамп

Трамп перекладає відповідальність на Зеленського

На думку Трампа, тепер подальший прогрес у мирних переговорах нібито залежить від президента України Володимира Зеленського. Президент США також додав, що визнає необхідність залучення до переговорів Європи.

"Все залежить від Зеленського зараз. І європейці мають бути залучені. Але все залежить від Зеленського" Дональд Трамп

Після цього Трамп заявив, що Зеленський, мовляв, повинен "укласти угоду" — Білий дім радить українському лідеру піти на це, бо "Росія — дуже велика держава".

"Укладіть угоду. Росія — дуже велика держава. А Україна — ні. Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть "ні" Дональд Трамп

Тристороння зустріч та "обміни територіями"

Трамп підтвердив, що ймовірна мирна угода між Україною та РФ передбачатиме так званий "обмін територіями". Також Україна отримає гарантії безпеки від повторного нападу Росії.

"Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились" Дональд Трамп

За словами Трампа, Росія готова продовжувати обміни військовополоненими. Президенту США передали список з понад 1000 українських полонених. Незабаром їх можуть обміняти.

Президент США також не виключив, що тристороння зустріч між ним, Зеленським та Путіним може відбутися "дуже скоро". Він підтвердив, що готовий долучитися до цієї зустрічі. Проте точних термінів називати не став.

"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду" Дональд Трамп

Зазначимо, президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін провели підсумкову пресконференцію після майже тригодинних переговорів на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Цікавий момент — Трамп порушив власний розпорядок виступів, згідно з яким він зазвичай виступає на пресконференції першим. Але зараз першим виступав Путін. "Телеграф" зібрав головне з їхніх заяв.

Нагадаємо, що "Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів Трампа та Путіна в режимі онлайн. Про останні новини читайте в матеріалі: "Зустріч Трампа та Путіна на Алясці завершилася. Про що говорили та які результати (оновлюється)".