"Позитивний діалог": в Кремлі задоволено прокоментували зустріч Трампа та Путіна

Також Пєскову довелося пояснювати, чому Трамп та Путін відмовилися розмовляти з пресою

В Кремлі радісно оцінили саміт на Алясці 15 серпня, де зустрілися президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін. Їхню майже тригодинну розмову охарактеризували, як "дуже позитивну".

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для російської пропаганди. Він зазначив, що розмова Путіна та Трампа в Анкориджі була "дійсно, дуже позитивною, і про це сказали два президенти".

"Це та сама розмова, яка дає змогу далі впевнено разом іти шляхом пошуку варіантів врегулювання", – заявив він.

При цьому Пєскову довелося пояснювати, чому Трамп та Путін на підсумковій пресконференції відмовилися розмовляти з пресою. За словами Пєскова, мовляв, "було зроблено вичерпні заяви", тому сторони вирішили, що для преси вистачить і такої інформації. Саме з цієї причини було прийнято рішення не спілкуватися з пресою.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін провели підсумкову пресконференцію після майже тригодинних переговорів на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Цікавий момент — Трамп порушив власний розпорядок виступів, згідно з яким він зазвичай виступає на пресконференції першим. Але зараз першим виступав Путін. "Телеграф" зібрав головне з їхніх заяв.

