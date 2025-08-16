Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко пояснив значення аляскінської зустрічі через призму переговорів

Нам знадобляться два інструменти для оцінки аляскинської (аляскової?) зустрічі. І це не розмови про червоні доріжки або неминуче членство України в НАТО — останніх, до речі, сильно не вистачало серед ранкової аналітики, куди ж вони поділися?

Перший інструмент — це теорія переговорів. Зустріч була потрібна Трампу не для того, щоб займатися російсько-українською війною, а щоб зрозуміти, наскільки можна мати справу з Росією.

Тому він пішов на поступки з другорядних/символічних питань для досягнення головних цілей. Досяг він їх чи ні, буде зрозуміло пізніше, але продовження війни зовсім не означає, що переговори провалилися.

Другий інструмент — стратегія хеджування. Це така стратегія, яка, на відміну від балансування і приєднання до найсильнішого, передбачає відкритий діалог з двома полюсами сили, уникнення довгострокових зобов'язань і гнучкість. Все це експлуатує невизначеність, і в нашій версії було відомо як багатовекторність.

Ми свою багатовекторність до кінця довести не змогли з різних причин; а Путін намагається побудувати свою версію. Йому потрібна була будь-яка зустріч з Трампом, а відкритий діалог, хоч з яких питань — ще краще.

Все інше, включаючи доріжки, братні народи, гарантії безпеки для України та інших печенігаїв — це просто бла-бла-бла, щоб було що обговорювати в соцмережах і газетах.

Джерело: Facebook-сторінка Миколи Капітоненка.