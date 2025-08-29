Трампу загрожує ампутація через стан здоров’я. У Білому домі вже є йому заміна

Лікарка розповіла, що відомо про діагноз Трампа

Здоров’я 79-річного президента США Дональда Трампа викликає занепокоєння через хронічний синець на руці та опухлі кісточки, помітні на фото. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що у разі потреби він готовий прийняти владу.

Доцент кафедри судинної хірургії Каліфорнійського університету доктор Міммі Квонг прокоментувала діагноз, який недавно поставили Трампу – хронічну венозну недостатність (ХВН).

За словами Квонг, хоча захворювання є відносно поширеним і вражає приблизно кожну третю дорослу людину в США, за відсутності належного лікування важка форма захворювання може вимагати ампутації.

"ХВН виникає, коли вени тіла працюють неправильно. Зазвичай це відбувається в ногах або руках. Вени відповідають за приплив крові від ніг і рук до серця. Коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це може викликати біль, набряк, пульсацію, ломоту, а в найважчих випадках — на рану або втрату кінцівки", — написала вона.

Лікарка зазначила, що однією з найбільш очевидних ознак потенційної серцево-судинної інфекції є набряк ніг. Вона додала: "У міру посилення набряку можуть виникнути зміни шкіри, такі як потовщення, запалення і сухість. При тяжчому перебігу захворювання на ногах можуть утворитися рани, що не гояться, а їх погіршення може призвести до ампутації".

Ноги Трампа ледь входять у туфлі

Лікування захворювання може залежати від того, які вени уражені. Захворювання, пов’язані з глибокими венами, складніше піддаються лікуванню, і для них є менше якісних методів лікування.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв’ю USA TODAY дав зрозуміти, що готовий обійняти посаду президента та замінити Дональда Трампа після проходження стажування "на робочому місці".

"Не дай Бог станеться жахлива трагедія, я не можу уявити собі кращого навчання на робочому місці, ніж те, що я отримав за останні 200 днів", — сказав Венс.

Разом з тим чиновник пояснив, що Трамп, попри те, що є найстарішим президентом, який коли-небудь сприймав присягу, перебуває в "неймовірно хорошому стані здоров’я. Він має неймовірну енергію". За словами Венса, Трамп не подає жодних ознак уповільнення найближчим часом.

"Він останній, хто телефонує вночі, і він перший, хто прокидається, і перший, хто дзвонить вранці", — сказав віцепрезидент США.

Нагадаємо, опухлі ноги Трампа несподівано стали головною темою його зустрічі з президентом Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляєн, оскільки американці знову почали обговорювати здоров’я свого президента.