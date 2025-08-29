Трампу грозит ампутация из-за состояния здоровья. В Белом доме уже есть ему замена

Врач рассказала, что известно о диагнозе Трампа

Здоровье 79-летнего президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство из-за хронического синяка на руке и опухших лодыжек, заметных на фото. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в случае необходимости он готов принять бразды правления.

Доцент кафедры сосудистой хирургии Калифорнийского университета доктор Мимми Квонг прокомментировала диагноз, недавно поставленный Трампу – хроническую венозную недостаточность (ХВН).

По словам Квонг, хотя заболевание является относительно распространенным и поражает примерно каждого третьего взрослого человека в США, при отсутствии надлежащего лечения тяжелая форма заболевания может потребовать ампутации.

"ХВН возникает, когда вены тела работают неправильно. Обычно это происходит в ногах или руках. Вены отвечают за приток крови от ног и рук к сердцу. Когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это может вызвать боль, отёк, пульсацию, ломоту, а в самых тяжёлых случаях — раны или потерю конечности", – написала она.

Доктор отметила, что одним из наиболее очевидных признаков потенциальной сердечно-сосудистой инфекции является отёк ног. Она добавила: "По мере усиления отёка могут возникнуть изменения кожи, такие как утолщение, воспаление и сухость. При более тяжёлом течении заболевания на ногах могут образоваться незаживающие раны, а их ухудшение может привести к ампутации".

Ноги Трампа едва входят в туфли

Лечение заболевания может зависеть от того, какие вены поражены. Заболевания, связанные с глубокими венами, сложнее поддаются лечению, и для них доступно меньше качественных методов лечения.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью USA TODAY дал понять, что готов занять пост президента и заменить Дональда Трампа после прохождения стажировки "на рабочем месте".

"Не дай Бог случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего обучения на рабочем месте, чем то, что я получил за последние 200 дней", — сказал Вэнс.

Вместе с тем чиновник пояснил, что Трамп, несмотря на то, что является самым старым президентом, когда-либо принимавшим присягу, находится в "невероятно хорошем состоянии здоровья. У него невероятная энергия". По словам Вэнса, Трамп не подает никаких признаков замедления в ближайшее время.

"Он последний, кто звонит по телефону ночью, и он первый, кто просыпается, и первый, кто звонит по телефону утром", — сказал вице-президент США.

Напомним, опухшие ноги Трампа неожиданно стали главной темой его встречи с президентом Европейского Союза Урсулой фон дер Ляен, поскольку американцы снова начали обсуждать здоровье своего президента.