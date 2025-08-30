Несподіванка: ЗМІ стверджують, що Трамп підтримав відправку китайських миротворців в Україну

ЗМІ пишуть, що Трамп підтримав варіант "китайських миротворців". Білий дім заперечує

Президент США Дональд Трамп нібито несподівано підтримав ідею, яку висунув російський правитель Володимир Путін — відправити в Україну миротворців з Китаю. При цьому в Білому домі кажуть, що це неправда — Трамп не говорив про підтримку цієї сумнівної кремлівської ініціативи, особливо у рамках гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні обізнані джерела. За їхніми словами, нібито ще під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Трамп заявив, що підтримує план Росії відправити китайських солдатів для моніторингу так званої "нейтральної зони" вздовж 1300-кілометрової лінії українсько-російського фронту.

Європейські лідери та Зеленський майже моментально відкинули цей план, оскільки Китай — вірний союзник Росії. Він не тільки фактично фінансує війну в Україні, купуючи російські енергоресурси, але й постачає росіянам критично важливі компоненти для зброї, обладнання та багато іншого.

Зі свого боку в Білому домі заявили, що інформація, отримана від джерел, неправдива. Один з високопосадовців адміністрації Трампа сказав, що президент ніколи навіть не обговорював цей варіант, не те щоб його підтримати.

"Це неправда… жодного обговорення китайських миротворців не було", – зазначив він.

Зазначимо, 25 серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що Пекін нібито заявив про готовність направити військові підрозділи до України для участі в миротворчій операції. Така пропозиція викликала неоднозначну реакцію в європейських столицях, оскільки китайська влада висунула жорстку умову для участі своїх військ.

При цьому в МЗС Китаю доволі оперативно спростували цю інформацію. Однак Росія ще з 2022 року намагається протягнути свого союзника у список "гарантів безпеки" України після війни — недавно вимогу участі Китаю озвучував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Україна зі свого боку категорично відкидає участь Китаю: Києву не потрібен "гарант", який не просто союзний росіянам, але ще не виконав зобов'язань за Будапештським меморандумом.

Китай — ворог України?

Нагадаємо, що починаючи з 2022 року Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". Але з іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня 2025 року пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше.

При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I у липні під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США перекинуть на Китай всю свою увагу.