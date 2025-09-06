Коли закінчиться війна? В розвідці дали відповідь, яка здивувала українців

Українці сумніваються в реальності прогнозу від ГУР

Поки Дональд Трамп вірить в можливість переговорів з Володимиром Путіним, а Європа обговорює гарантії безпеки для України, в українській розвідці впевнені що війна потенційно може закінчитися в 2025 році. Але для цього має збігтися багато факторів.

Про це висловився представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. В інтерв'ю Новини.LIVE він розповів, що для цього потрібно. Він наголосив, що Україна докладає максимальну кількість зусиль, щоб війна закінчилась швидше і справедливим миром.

Що до факторів, то має бути не тільки підтримка ззовні тиском на Росію, санкціями та допомогою в економіці та оборонці. Українські сили безпеки мають боронити державу, дипломатія — працювати, а суспільство — підтримувати.

Для цього має співпасти багато факторів. Посилення тиску на державу агресора, посилення допомоги для України, оборонної, економічної, іншої, посилення тиску санкційного, економічного. Більш жорстка позиція і наших партнерів. Безумовно, насамперед це здатність українських Сил безпеки і оборони стримувати ворога, відкидати ворога, і здатністю української дипломатії, і, безумовно, готовністю українського суспільства далі тримати оборону, далі захищати власну країну. Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони

Слова Юсова не викликали ентузіазму в коментаторів, адже обіцянки та прогнози щодо завершення війни лунають досить часто. На гумористичний лад користувачів налаштувало згадування про "багато факторів". Вони припустили, що це може бути прибуття трансформерів, квантовий стрибок або ж бурулька, що впаде на голову російському президенту.

Водночас частина коментаторів загалом не вірить і у дієвість перерахованих факторів. Вони вважають, що єдина надія на перемогу — розпад Росії, адже Путіна не зупинить навіть капітуляція України.

