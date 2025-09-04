Трамп знав про таємний роман дружини? Який вигляд має ймовірний коханець Меланії і хто він

Перша леді США могла крутити роман із працівником відомого ювелірного бренду

Меланія Трамп перебуває у шлюбі з президентом США Дональдом Трампом протягом 20 років. Однак у мережі припускають, що у їхньому шлюбі давно є певні труднощі.

Одна з користувачок тіктоку розповіла, що Меланія зустрічалась з Генком Сімерсом — керівником відділу безпеки в компанії Tiffany & Co., розташованій у вестибюлі Trump Tower у Нью-Йорку. Йдеться про те, що такий зв'язок існує щонайменше з 2016 року. Про це пише видання Enstarz. Для цього перша леді США нібито уникала жити у Вашингтоні, натомість мешкала певний час у Нью-Йорку.

Вона відмовилася жити у Вашингтоні, тому що намагалася зберегти стосунки зі співробітником Trump Tower, — йшлося в дописі в тіктоці.

Генк Сімерс, фото nextbiography.com

Гуморист Ноель Каслер, який працював над фільмом про Дональда Трампа The Apprentice, розповідав, що Меланія жила зі своїм бойфрендом. Він зробив такий висновок із того, куди першій леді відправляли автомобіль.

Меланія не жила з Трампом у Trump Tower, вона мешкала зі своїм хлопцем. Нам довелося забронювати транспорт на фінал The Apprentice, і його доставка не була на П'яту авеню. Ноель Каслер

У 2017 році письменниця Моніка Бірн стверджувала, що Дональд Трамп знав про роман дружини з Сімерсом. Також Бірн писала, що Меланія і президент США підписали угоду — якщо Трамп програв би вибори, вони мали б розлучитися, однак йому вдалося виграти.

Протягом багатьох років Меланія крутила роман з керівником служби безпеки Tiffany's у вестибюлі Trump Tower, і Дональд Трамп про це знав. У них була домовленість (письмова, здається), що якщо Трамп програє вибори, вони розлучаться. Але потім він переміг. Моніка Бірн

Ні перша леді США, ні сам Трамп не коментували таких чуток. На публіці вони поводяться як щасливе подружжя та не коментують, чи мають вони проблеми у шлюбі.

Меланія і Дональд Трамп, фото Getty Images

