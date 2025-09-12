У Трампа інсульт? Фахівці оцінили фото з перекошеним обличчям, які всіх налякали

Здоров'я 79-річного Трампа перебуває під пильною увагою всього світу

Припущення про інсульт у президента США Дональда Трампа виникли через його фото з церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня у Пентагоні. Один з кутиків губ глави Білого дому помітно опустився, що є однією з ознак інсульту — експерти оцінили таку ймовірність.

Як пояснюють на сайті OnlyMyHealth, за однією ознакою не можна робити висновок про перенесений людиною інсульт. До того ж це могли бути просто невдалі кадри.

Дональд Та Меланія Трамп на церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня

Що таке інсульт та які його симптоми

Інсульт — це гостре порушення кровообігу в мозку, коли його частина не отримує достатньо кисню та поживних речовин. Це призводить до відмирання клітин. Найпоширенішим є ішемічний інсульт, коли кровоносну судину, що постачає мозок, блокує тромб.

Окрім провисання однієї сторони обличчя, до ознак інсульту відносяться слабкість рук, сплутане мовлення. Цих симптомів, наголошують експерти у галузі охорони здоров'я, у Трампа не було. Інколи обличчя на фото чи відео може здаватися обвислим через освітлення, поставу та вираз обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав про ознаки нездоров'я у Трампа, на які звернули увагу у ЗМІ. Може йтися про деменцію, венозні захворювання й не тільки.