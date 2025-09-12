У Трампа инсульт? Специалисты оценили фото с перекошенным лицом, что всех испугали

Здоровье 79-летнего Трампа находится под пристальным вниманием всего мира

Предположение об инсульте у президента США Дональда Трампа возникло из-за его фото с церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне. Один из уголков губ главы Белого дома заметно опустился, что является одним из признаков инсульта – эксперты оценили такую вероятность.

Как объясняют на сайте OnlyMyHealth, по одному признаку нельзя делать вывод о перенесенном человеком инсульте. К тому же это могли быть просто неудачные кадры.

Дональд и Мелания Трамп на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября

Что такое инсульт и каковы его симптомы

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в мозге, когда его часть не получает достаточно кислорода и питательных веществ. Это приводит к отмиранию клеток. Наиболее распространен ишемический инсульт, когда кровеносный сосуд, поставляющий мозг, блокирует тромб.

Кроме провисания одной стороны лица, к признакам инсульта относятся слабость рук, спутанная речь. Этих симптомов, отмечают эксперты в области здравоохранения, у Трампа не было. Иногда лицо на фото или видео может казаться обвисшим из-за освещения, осанки и выражения лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал о признаках нездоровья у Трампа, на которые обратили внимание в СМИ. Речь может идти о деменции, венозных заболеваниях и не только.