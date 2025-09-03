Трамп посміявся з чуток про свою смерть, але мова тіла видала його стан

Трамп намагався здаватися впевненим, але певні ознаки видали тривогу

Чутки про смерть Дональда Трампа поширилися на тлі того, що він кілька днів не з’являвся на публіці. 2 вересня президент США вперше за кілька днів з'явився в Овальному кабінеті — він пожартував з чуток, але експертка з мови тіла звернула увагу на кілька моментів.

Відповідаючи на запитання про свою смерть, Трамп зазначив, що це лише фейки. Однак, на думку експертки з мови тіла Джуді Джеймс, все не так просто, пише Irish Star.

Вона наголосила, що оточення Трампа "на блюдечку" піднесло главі США можливість "дотепною відповіддю" покласти край усім чуткам про здоров'я. Однак виступ Трампа був переважно не енергійним і позбавленим звичного для нього вихваляння.

Замість того, щоб публічно спростувати як свою кончину, так і чутки про хворобу, він помовчав і сказав: "Ні, про це не чув". Вираз його обличчя залишався серйозним, і хоча підборіддя було підняте, губи були стиснуті, а погляд ковзнув праворуч, ніби він приймав новину і переварював її Джуді Джеймс

Також, зазначила вона, почувши питання про чутки щодо його смерті, Трамп облизав губи, перш ніж перейти до відповіді. За словами спеціалістки, це може вказувати на тривогу.

Трамп нарешті пожвавився, заявивши про "фейкові новини", і на його обличчі з'явилася посмішка, а легкі помахи ліктями натякали на обурення Джуді Джеймс

Здоров'я Трампа — що відомо

У липні Білий дім підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність. Вени транспортують кров від ніг і рук до серця, а коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Як повідомляв "Телеграф", журналісти помітили грим на правій руці Трампа. Ймовірно, він намагався приховати синець.