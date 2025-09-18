Меланія Трамп та королева Камілла у Великій Британії зробили яскраве таємне послання про Україну (фото)

Меланія Трамп та королева Камілла без слів показали солідарність з Україною

Під час візиту Дональда та Меланії Трамп до Великої Британії та їхньої зустрічі з королем Чарльзом ІІІ та його дружиною помітили цікаву та дуже промовисту деталь. Перша леді США та королева-консорт Великої Британії Камілла символічно підтримали Україну, обравши сукні у кольорах українського прапора.

На бенкет, організований на честь офіційного візиту Трампа та його дружини до Великої Британії, королева Камілла вдягнула синю сукню. Меланія Трамп була у жовтій сукні. Якщо дивитися офіційні фото з зустрічі, асоціація з українським прапором виникає одразу. Цю тему підхопили й російські ЗМІ.

Офіційне фото з зустрічі

Король та президент США з дружинами

Король Чарльз на бенкеті згадав Україну

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на державному обіді з президентом Трампом висловився на підтримку України. Трамп на цих словах підвів на короля очі та кивнув.

Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми разом із нашими союзниками єдині в підтримці України, щоб стримати агресію та забезпечити мир король Чарльз ІІІ

Одяг Меланії Трамп зробив фурор

Перша леді США в ході візиту до Великої Британії привернула увагу своїм одягом. Вона обрала дуже об'ємний капелюх, який повністю закривав обличчя. У Віндзорський замок Меланія прибула у темно-сірому костюмі Dior зі спідницею та широкополому капелюсі кольору баклажана, який закривав більшу частину обличчя дружини Трампа.

Проте ввечері Меланія різко змінила образ. Вона вдягнула яскраво-жовту сукню Carolina Herrera з поясом, відкритими плечима та довгими рукавами.

President Trump and the First Lady Participate in a State Banquet https://t.co/dvjBFecsK7 — The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025

Чи міг вибір одягу Меланії та королеви бути збігом

Раніше чиновник Білого дому розповів виданню CNN, що Меланія Трамп місяцями планувала своє вбрання для державного візиту до Британії. Особливу увагу перша леді приділила вибору сукні для бенкету.

Видання зазначає, що вибір гардероба учасників заходів такого масштабу є певним посланням. Деталі про одяг перших осіб часто обговорюються заздалегідь через дипломатичні канали. Отже, сукні Меланії та королеви Каміли у кольорах українського прапора не могли бути випадковістю.

Як реагують українці

Українці оцінили вибір одягу королеви та першої леді США. Ось деякі коментарі:

Тонкий натяк ну ви все зрозуміли

Ну гарно як

Гарно. Приємно. Меланія і королева розумнички

