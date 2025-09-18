Величезний стіл, квіти з королівських садів і особливий коктейль: чим частували Трампа на прийомі у короля (фото, відео)

Очільник США їв зі срібних приборів за 50-метровим столом з розкішними стравами

У Великій Британії відбувся розкішний державний банкет, який організував король Чарльз III на честь приїзду президента США та його дружини. Візит Дональда Трампа та Меланії вже викликав хвилю жартів та мемів.

Справжній королівський прийом був спланований особливо ретельно і готувався він заздалегідь. Як повідомляє британський кореспондент ITV News Джон Рей, персоналу Віндзорського замку знадобилося кілька днів, щоб накрити стіл для банкету, на якому у середу, 17 вересня, були присутні 160 гостей.

Відомо, що на заході Дональд Трамп сидів поруч із королем та принцесою Уельською Кейт Міддлтон, а його дружина Меланія розташувалася між королевою Каміллою та принцом Вільямом.

На виготовлення 50-метрового столу (що відповідає довжині майже трьох вертольотів Marine One) пішов тиждень. На столі лежало 1452 столові прилади (срібні з позолотою) та 139 свічок. Букети, що прикрашали стіл, включали ретельно відібрані сезонні квіти та трави з садів Букінгемського палацу, Віндзорського замку та саду Севілл у Великому Віндзорському парку.

На виготовлення 50-метрового столу пішов майже тиждень. Фото: itv.com

Букети включали ретельно відібрані сезонні квіти та трави з королівських садів Квіти прикрашали весь стіл

Срібні столові прибори із позолотою Фото: instagram.com/theroyalfamily

Як повідомляє ВВС, обстановка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку являла собою чудове видовище, що поєднує в собі "середньовічний бенкет і фільм про Гаррі Поттера".

Персонал у вишуканій формі, що чергує у залі, вимуштрований, наче солдати, які відпрацювали весь день на параді. Сервірування столів – по п’ять келихів на людину – жахаюче акуратне ВВС

Гості грандіозного бенкету їли по меню, написаному французькою мовою, яке перекладається як:

Панна-котта з хемпширського крес-салату з пісочним печивом з пармезану та салатом з перепелиних яєць.

Органічний курячий галантин із Норфолка, загорнутий у кабачки з чебрецем та пікантним соусом

Ванільне морозиво з сорбетом з кентської малини та злегка припущеними сливами сорту "Вікторія"

Меню королівського банкету. Фото: itv.com

Також гостям була запропонована щедра винна карта: портвейн Warre’s Vintage Port 1945 (на знак визнання Дональда Трампа 45-м президентом США у перший термін), коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne — рік народження матері президента (уродженки Шотландії), а також вино Bowmore Queen's Cask 1980 з острова Айла, подароване покійній королеві Єлизаветі у 1980 році та розлите по пляшках на честь її золотого ювілею у 2002 році.

Трампа пригостили вишуканими стравами. Фото: itv.com

Президент сидів між королем та принцесою Кейт Міддлтон. Фото: itv.com

Крім того, було створено спеціальний коктейль – Transatlantic Whisky Sour (Трансатлантичний віскі сауер) – на честь історичного другого державного візиту Дональда до Британії. У ньому віскі Johnnie Walker поєднується з яскравим цитрусовим смаком мармеладу, пекановою піною та підсмаженим зефіром на бісквіті.

Коктейль увінчаний пекановою піною та прикрашений підсмаженим зефіром Напій Transatlantic Whisky Sour

Зазначимо, що традиція готувати фірмовий коктейль для кожного державного банкету була введена королем Чарльзом, і в середу було представлено британсько-американський варіант класичного віскі-сауер. Сам президент США практично не п’є, тому спробувати особливий напій, ймовірно, удостоїлися інші гості.