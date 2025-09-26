Пригрозив дружині пальцем? Трамп і Меланія публічно посварилися (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подружжя застали за незручною розмовою на борту літака
Нинішній президент США Дональд Трамп, який не носить обручку, і його дружина Меланія публічно посварилися. Американський лідер навіть нібито погрожував пальцем молодшій на 24 роки другій половинці.
Факти:
- Дональд і Меланія Трамп публічно посварилися на борту літака Marine One
- Сварку було зафіксовано папараці, коли пара поверталася з Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
- У мережі відзначають, що їхні стосунки стають дедалі відстороненішими, а незручні моменти на публіці повторюються
Незручна розмова між подружжям потрапила на відео папараці, коли пара була на борту літака Marine One, пише Daily Mail. Це сталося пізно ввечері в середу, 24 вересня, коли подружжя поверталося з Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.
Якогось моменту 79-річний президент жестом вказав на 55-річну Меланію, поки вони продовжували розмову, сидячи один навпроти одного.
У фіналі відео пара спускається трапом Marine One і, тримаючись за руки, прямує південною галявиною Білого дому. Daily Mail навіть звернулося за коментарем до представників Трампа.
Незручні моменти між подружжям потрапляють на відео не вперше. У мережі все частіше пишуть, що Трампи живуть окремо, а на публіці їх відстороненість стає більш помітною. Раніше "Телеграф" писав, які ознаки вказують на приречений шлюб Трампів.