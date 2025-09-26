Пригрозив дружині пальцем? Трамп і Меланія публічно посварилися (відео)

Подружжя застали за незручною розмовою на борту літака

Нинішній президент США Дональд Трамп, який не носить обручку, і його дружина Меланія публічно посварилися. Американський лідер навіть нібито погрожував пальцем молодшій на 24 роки другій половинці.

Факти:

Дональд і Меланія Трамп публічно посварилися на борту літака Marine One

Сварку було зафіксовано папараці, коли пара поверталася з Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

У мережі відзначають, що їхні стосунки стають дедалі відстороненішими, а незручні моменти на публіці повторюються

Незручна розмова між подружжям потрапила на відео папараці, коли пара була на борту літака Marine One, пише Daily Mail. Це сталося пізно ввечері в середу, 24 вересня, коли подружжя поверталося з Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Якогось моменту 79-річний президент жестом вказав на 55-річну Меланію, поки вони продовжували розмову, сидячи один навпроти одного.

Фото: Getty Images

У фіналі відео пара спускається трапом Marine One і, тримаючись за руки, прямує південною галявиною Білого дому. Daily Mail навіть звернулося за коментарем до представників Трампа.

Фото: Getty Images

Незручні моменти між подружжям потрапляють на відео не вперше. У мережі все частіше пишуть, що Трампи живуть окремо, а на публіці їх відстороненість стає більш помітною. Раніше "Телеграф" писав, які ознаки вказують на приречений шлюб Трампів.