Мікроінсульти і не тільки? Свіжі фото Трампа викликали нові здогадки про його здоров’я

На правій руці помітили величезну дивну пляму

Візит президента США Дональда Трампа у Велику Британію викликав чимало нових чуток про його стан здоров'я. Кореспонденти зафіксували не тільки невдалий макіяж на руці, де раніше бачили синці, а й набряклі щиколотки.

Як пише Irish Star, чимало медичних працівників наголошують на можливості "мікроінсультів" у Трампа. Це підтверджують не тільки свіжі фото, а й попередні, де на правій долоні було видно синці.

Окрім того, були підозри і про те, що Трамп ходить з сечовим катетером. Про це свідчили кадри з дивними виступами на штанях. Хоча в Білому домі цю інформацію не підтверджують.

Трамп у Великій Британії

Однак дещо там все ж таки розповіли. Адже за словами прессекретарки Каролін Лівітт, у липні медичний відділ Білого дому оглянув набряклі щиколотки президента Трампа. Але за висновками лікарів це була лише венозна недостатність через вік та тривале сидіння, яка не становить великої загрози.

Проте під час візита Трампа до Великої Британії камери зафіксували цікавий момент. Адже президент спускався з трапа літака, міцно тримаючись за руку першої леді Меланії та поручень, що для нього не дуже характерно. Дехто припускає, що така поведінка може свідчити про слабкість або проблеми з ногами.

Трамп спускається з трапу з Меланією

Ба більше, під час урочистого бенкету з королем Чарльзом ІІІ Трамп намагався замаскувати свій синець на руці. Однак камери все одно зафіксували величезну пляму на правій долоні. Хоча самого синця не було видно, адже його щедро замастили консилером чи тональним кремом. Можливо, наживо це не так впадало в очі, але на фото виглядає досить дивно.

Невдалий макіяж на руці Трампа

Чимало фахівців припускають, що у Трампа дійсно є проблеми зі здоров'ям, які ретельно приховують. Але враховуючи його вік, 79 років, це не дивно.

