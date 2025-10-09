Чутки про проблеми зі здоров'ям у Трампа підтвердилися: він знову їде до лікарів

Днями Трамп пройде медогляд

Президент США Дональд Трамп, якому діагностували хронічну венозну недостатність, планує пройти медичне обстеження. Він робитиме це вже вдруге за рік.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, пише Irish Star. Вона зазначила, що Трамп відвідає військово-медичний центр Волтера Ріда, щоб зустрітися з військовими. Також йшлося про те, що президент США пройде щорічний медичний огляд.

У п’ятницю вранці президент Трамп відвідає військово-медичний центр Волтера Ріда для запланованої зустрічі та виступу перед військовими. Президент також пройде плановий щорічний медичний огляд, після чого повернеться до Білого дому. Кароліна Левітт

Дональд Трамп, фото Getty Images

Хоча обстеження пояснюють плановим щорічним медоглядом, це буде другий візит Трампа до лікарів. У квітні 2025 року він проходив медогляд, після якого лікар повідомив, що стан здоров’я Трампа — задовільний.

Хоча президент США почувається добре, у нього виявили доброякісні ураження шкіри, які називаються актинічним кератозом. Це плями або вузлики, які з'являються через тривале перебування на сонці. У деяких випадках це призводить до плоскоклітинного раку шкіри.

Пляма на руці Трампа, фото Getty Images

Також раніше у лідера США помітили велику фіолетову пляму на руці, яку лікарі пояснили як "незначне ушкодження м’яких тканин". Таке явище виникає через постійні рукостискання та регулярний прийом аспірину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Трампа помітили набряклі щиколотки. Це спричинило чутки про погіршення стану президента США.