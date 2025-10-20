Кортеж Джей Ді Венса потрапив під осколки снаряда. Що трапилося

Чиновник змовчав про інцидент, але політичні опоненти чинної влади вибухнули критикою

Охорона віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапила під удар осколків від 155-міліметрового артилерійського снаряда. Інцидент трапився в ході демонстраційних стрільб на честь 250-річчя морської піхоти в Каліфорнії.

Що треба знати:

Святкові стрільби на честь 250-річчя морської піхоти в Каліфорнії влаштували над жвавою автомагістраллю

Один зі снарядів вибухнув передчасно, осколки влучили в мотоцикл з кортежу Джей Ді Венса та патрульне авто

Віцепрезидент не коментував інцидент, проте демократи використали його для жорсткої критики

На базі морської піхоти Кемп-Пендлтон під час святкових стрільб 155-міліметровий снаряд, випущений з гаубиці М777, передчасно вибухнув над штатною автомагістраллю 5 (Interstate 5), пише The Daily Beast. Металеві осколки влучили в мотоцикл з кортежу віцепрезидента та автомобіль дорожньої патрульної служби Каліфорнії. Ніхто не зазнав серйозних травм, проте інцидент налякав присутніх.

Начальник дорожнього патруля Тоні Коронадо заявив, що це була "незвичайна і тривожна ситуація". Він додав, що бойові стрільби або навчання з використанням вибухових пристроїв над діючими автомагістралями відбуваються "надзвичайно рідко".

Джей Ді Венс та його дружина відвідали святкову демонстрацію на честь 250-річчя морської піхоти

Після передчасного вибуху снаряда Корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби. Розпочато розслідування інциденту.

Як відреагував Джей Ді Венс та опоненти демократів

Перед початком стрільб автомагістраль Interstate 5 перекрили. Призупинення руху надзвичайно завантаженим транспортним коридором між Лос-Анджелесом та Сан-Дієго, викликало певне невдоволення серед громадськості.

Джей Ді Венс, що спостерігав за дійством сказав, що це було "свідчення сили і непереможної могутності корпусу", й побачене змусило його "серце співати". Демонстрація також включала висадку парашутистів, проліт літаків F-35 та вихід морських котиків на берег.

Віцепрезидент не став коментувати інцидент на стрільбах, заявивши лише, що мав "чудову зустріч" з морськими піхотинцями. Проте політичні опоненти чинної влади критично висловилися щодо події. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом у соцмережі X назвав навчання "абсурдним проявом сили".

Дональд Трамп і Джей Ді Венс ризикують життями людей, щоб влаштувати шоу, Гевін Ньюсом

