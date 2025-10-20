Кортеж Джей Ди Вэнса попал под осколки снаряда. Что случилось

Чиновник умолчал об инциденте, но политические оппоненты действующей власти разразились критикой

Охрана вице-президента США Джей Ди Вэнса попала под удар осколков от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Инцидент произошел в ходе демонстрационных стрельб в честь 250-летия морской пехоты в Калифорнии.

Что нужно знать:

Праздничные стрельбы в честь 250-летия морской пехоты в Калифорнии устроили над оживленной автомагистралью

Один из снарядов взорвался преждевременно, осколки попали в мотоцикл из кортежа Джей Ди Вэнса и патрульное авто

Вице-президент не комментировал инцидент, однако демократы использовали его для жесткой критики

На базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон во время праздничных стрельб 155-миллиметровый снаряд, выпущенный из гаубицы М777, преждевременно разорвался над штатной автомагистралью 5 (Interstate 5), пишет The Daily Beast. Металлические осколки попали в мотоцикл из кортежа вице-президента и автомобиль дорожной патрульной службы Калифорнии. Никто не получил серьезных травм, однако инцидент испугал присутствующих.

Начальник дорожного патруля Тони Коронадо заявил, что это была "необычная и тревожная ситуация". Он добавил, что боевые стрельбы или учения с использованием взрывных устройств над действующими автомагистралями происходят "чрезвычайно редко".

Джей Ди Вэнс и его жена посетили праздничную демонстрацию в честь 250-летия морской пехоты

После преждевременного взрыва снаряда Корпус морской пехоты немедленно приостановил стрельбу. Начато расследование инцидента.

Как отреагировал Джей Ди Вэнс и оппоненты демократов

Перед началом стрельб автомагистраль Interstate 5 была перекрыта. Приостановка движения чрезвычайно загруженным транспортным коридором между Лос-Анджелесом и Сан-Диего вызвала определенное недовольство среди общественности.

Наблюдавший за действом Джей Ди Вэнс сказал, что это было "свидетельство силы и непобедимого могущества корпуса", и увиденное заставило его "сердце петь". Демонстрация также включала высадку парашютистов, пролет самолетов F-35 и выход морских котиков на берег.

Вице-президент не стал комментировать инцидент на стрельбах, заявив лишь, что имел "прекрасную встречу" с морскими пехотинцами. Однако политические оппоненты действующей власти критически высказались по поводу происшествия. Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом в соцсети X назвал обучение "абсурдным проявлением силы".

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс рискуют жизнями людей, чтобы устроить шоу, Гэвин Ньюсом

