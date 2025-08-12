Пародія на Трампа та Меланію на танцювальному шоу підірвала соцмережі (відео)

Спочатку лунав гімн США, який перейшов у запальне шоу

У мережі завірусилось відео з ізраїльського шоу "Танці з зірками", де виконавці зробили пародію на президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп. Їх танець почався з гімну США, а потім перейшов у запальне шоу.

Відповідне відео поширюють у мережі. Користувачі в коментарях вже висловили своє здивування та захоплення цією парою.

Зауважимо, що запальний танець виконали Тейлор Малков та її партнер Хаїм Перштейн. На танцмайданчику вони з'явилися в образі президента США та першої леді в день інавгурації. Обидва танцівники мали точні копії вбрань подружжя Трампів. На перших хвилинах виступ починається з гімну США, під час якого Трамп тягнеться до Меланії, щоб поцілувати, але вона відштовхує його.

Тейлор Малков та Хаїм Перштейн в образі Трампа і його дружини

Тейлор Малков та Хаїм Перштейн в образі Трампа і Меланії

Далі вона поправляє краватку Трампа і розпочинається танець. Тейлор скидає костюм Меланії і залишається у латиноамериканському танцювальному костюмі в колір прапору США. Танцюють вони під пісню YMCA гурту Village People, яку пан Трамп використовував на своїх мітингах протягом передвиборчої кампанії.

Відомо, що сам танець станцювали на шоу ще тиждень назад, але у мережі він завірусився тільки зараз. Користувачі відмічали не тільки запал і професійність танцівників, а й те, що Трампу така пародія може не сподобатись або ж навпаки — потішить його его.

