Раптово схудлий Трамп підігрів чутки про свою хворобу: як він зараз виглядає

У соціальних мережах США розгорілися дискусії навколо зовнішнього вигляду Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп під час появи в Овальному кабінеті для підписання низки виконавчих розпоряджень виглядав худішим, ніж був протягом останніх кількох місяців. У мережі припускають, що лідер США має хворобу.

Про це пише видання Irishstar. Там йдеться, що лідер США значно схуд за останні кілька тижнів.

Чутки про хворобу Трампа

Користувачі у соціальних мережах звернули на це увагу і припустили, що це може свідчити про приховане захворювання.

Трамп виглядає так, ніби худне. Він також завжди під час цих моментів за столом прикриває одну руку іншою… Цікаво, написав користувач Пітер Хеселтон у X.

Що цікаво, спекуляції навколо здоров'я Трампа не вщухали протягом останніх кількох місяців, багато хто вказували на його безладні промови, забиті руки та опухлі кісточки як на індикатори того, що президент може мати поганий стан здоров'я.

На початку вересня Трамп навіть відреагував на чутки про свою смерть з жартом. Однак на думку експертки з мови тіла Джуді Джеймс, все не так просто. Вона наголосила, що виступ Трампа тоді був переважно не енергійним і позбавленим звичного для нього вихваляння. Також, зазначила вона, почувши питання про чутки щодо його смерті, Трамп облизав губи, перш ніж перейти до відповіді. За словами спеціалістки, це може вказувати на тривогу.

Синець на руці то зникає, то зʼявляється

Також люди почали помічати закономірність із загадковим синцем на руці президента. Його команда неодноразово ухилялася від відповідей про причину синця. Прес-секретар Кароліна Левітт навіть заявляла появу плями в тому, що президент потискає забагато рук.

Великий синець на руці Трампа під час заяви для ЗМІ 28 серпня

Деякі користувачі почали помічати, що синець, який з'являється і зникає, має тенденцію показуватися приблизно в одну і ту ж дату кожного місяця.

Я переглянув купу новинних статей про синці на тильній стороні правої руки Трампа (які люди помічають з 2024 року), і вони дивно згруповані навколо 24-го числа місяця. Це свідчить про те, що він отримує інфузію щомісяця, — написав користувач X.

Інші користувачі погодилися, додавши свої власні докази до теорії про те, що Трамп відлучається раз на місяць для інфузії.

Неперевірені звіти кажуть, що Трамп отримує щомісячні переливання крові між 20-м і 24-м числами. Невиразна мова? Втома? Подивіться його кліпи навколо цих дат. Щось явно не так, і це не просто риторика, — пишуть користувачі Х, яких цитує виданняIrishstar.

Здоров'я Трампа — що відомо

У липні Білий дім підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність. Вени транспортують кров від ніг і рук до серця, а коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Раніше "Телеграф" писав, що товсті щиколотки Трампа занепокоїли людей.