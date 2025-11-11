Пшонка надихнув? Трамп не втримався під час екскурсії Овальним кабінетом (відео)

На оздоблення робочого кабінету американського президента пішло, як заявив сам Трамп, справжнє золото

Глава Білого дому Дональд Трамп зустрівся з журналісткою, якій показав завершене ним перетворення Овального кабінету. Ремонт у приміщенні, яке нині трохи нагадує знаменитий "пшонка style", розпочався майже одразу, як 47-й президент увійшов до резиденції на Пенсильванія-авеню у Вашингтоні.

79-річний президент продемонстрував, як прикрасив свою робочу зону. Здобутками він похвалився перед журналісткою Лорою Інґрем з Fox News, інформує "Телеграф".

Що треба знати

Трамп показав журналістці оновлений Овальний кабінет

Президент заявив, що в інтер’єрі використане лише справжнє золото

У приміщенні немає жодного дешевого аксесуара з будівельного магазину

"Неможливо імітувати золото, справжнє золото", – зазначив Трамп, демонструючи представниці ЗМІ автентичні, за його словами, золоті аксесуари. Також політик зазначив, що у кабінеті взагалі немає пофарбованих золотом речей.

Очільник Білого дому також підкреслив, що увесь декор насправді золотий й не є "речами широкого вжитку", які можна купити у будь-якому будівельному гіпермаркеті.

Ще навесні, як писало видання The Daily Beast, Трамп розмовляв із Лорою Інгрем про "золотий дизайн". Він сказав, що Овальному кабінету "потрібно трохи життя", і аргументував чесноти золота тим, що воно — "символ ангелів".

"Пшонка стайл"

Предмети побуту у будинку Віктора Пшонки

Термін"Пшонка-стайл" описує інтер'єр з надмірною розкішшю, позолотою, ліпниною та поєднанням без смаку дорогих предметів. Його "родоначальником" є колишній Генпрокурор України Віктор Пшонка, чий маєток, знайдений після його втечі, через надмірну кількість показної розкоші та абсолютної відсутності художнього смаку став об'єктом глузування та здивування.

