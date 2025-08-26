Вважає себе королем? Чому Білий дім став "золотим" при Трампі

Є 3 версії-відповіді, серед яких — демонстрація сили

У мережі активно обговорюють світлини, які демонструють, як змінився Овальний кабінет у Білому домі після приходу Дональда Трампа. Порівняння "до" і "після" одразу впадає в око: від стриманого класичного стилю інтер'єр перейшов до пишної та максимальної розкоші, яка стала візитівкою 47-го президента США.

Ще до Трампа кабінет виглядав досить традиційно — нейтральні кольори, бежеві крісла, прості шпалери, небагато предметів на столах та камінній полиці. Однак у "трампівській" версії дизайн став значно більш розкішним. Жовто-золотисті крісла, позолочені рами картин та молдинги, декоративні шпалери з візерунками, а також численні нові предмети інтер'єру — усе це формує атмосферу помпезності. Одним із найбільш помітних нововведень стала велика модель літака Air Force One, встановлена на столику.

Вигляд Овального кабінету до приходу Трампа й після

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту "Grok" і попросив дати детальний аналіз.

За словами ШІ, оновлення інтер'єру Овального кабінету пов'язано з особистим смаком та іміджевим підходом Дональда Трампа. Президент завжди демонстрував прихильність до розкоші та яскравих акцентів, що простежується в його приватних резиденціях на кшталт "Trump Tower" чи "Mar-a-Lago", і саме цю естетику він переніс до Білого дому, роблячи простір ближчим до власного бачення. Такий редизайн означав чіткий відхід від більш стриманої та класичної стилістики, що панувала в кабінеті за часів Джо Байдена, і підкреслював курс на ефектність і максималізм.

Подібні зміни можна трактувати по-різному:

Демонстрація сили та впевненості. Блискучі молдинги, історичні артефакти й прапори військових підрозділів можуть слугувати візуальним символом сміливого, наполегливого стилю президентства. Такий інтер'єр, на думку "Grok", створює відчуття авторитету й відкидає образ "слабкості", який приписували попереднім очільникам.

Персоналізація простору. Традиційно кожен президент адаптує Овальний кабінет під власне бачення. У випадку Трампа це вилилося в появу портретів, зміну акцентів (наприклад, портрет Джорджа Вашингтона замість Ф. Д. Рузвельта) та щедре використання позолоти. Таке оформлення дехто називає "позолоченим рококо" або навіть "максималістською виставкою". За деякими даними, частину витрат на перебудову Трамп узяв на себе, що ще більше підкреслює його особисту зацікавленість.

Символічне навантаження. Галерея портретів батьків-засновників і поява моделі літака Air Force One у кабінеті можуть розглядатися як підкреслення націоналізму, шани до історії та уявлення Трампа про американську винятковість. Водночас критики вбачають у такому надмірному декорі ознаки марнославства і навіть відсилання до монархічної розкоші, що, на їхню думку, суперечить традиціям демократичної простоти.

Скриншот відповіді ШІ

У підсумку, новий вигляд Овального кабінету викликав полярні оцінки: для одних це — "чудова трансформація", для інших — "жах". Проте беззаперечним залишається факт: оформлення робочого простору стало черговим способом, за допомогою якого очільник Білого дому прагнув залишити виразний відбиток свого стилю на історії президентства США.

