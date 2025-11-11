Пшонка вдохновил? Трамп не удержался во время экскурсии по Овальному кабинету (видео)
-
-
На украшение рабочего кабинета американского президента пошло, как заявил сам Трамп, настоящее золото
Глава Белого дома Дональд Трамп встретился с журналисткой, которой показал завершенное им преобразование Овального кабинета. Ремонт в помещении, которое сейчас немного напоминает знаменитый "пшонка style", начался почти сразу, как 47-й президент вошел в резиденцию на Пенсильванию-авеню в Вашингтоне.
79-летний президент продемонстрировал, как украсил свою рабочую зону. Достижениями он похвастался перед журналисткой Лорой Ингрем из Fox News, информирует "Телеграф".
Что нужно знать
- Трамп показал журналистке обновленный Овальный кабинет
- Президент заявил, что в интерьере использовано только настоящее золото
- В помещении нет ни одного дешевого аксессуара из строительного магазина
"Невозможно имитировать золото, настоящее золото", – отметил Трамп, демонстрируя представительнице СМИ аутентичные, по его словам, золотые аксессуары. Также политик отметил, что в кабинете вообще нет окрашенных золотом вещей.
Глава Белого дома также подчеркнул, что весь декор действительно золотой и не является "ширпотребом", который можно купить в любом строительном гипермаркете.
Еще весной, как писало издание The Daily Beast, Трамп разговаривал с Лорой Ингрем о "золотом дизайне". Он сказал, что Овальному кабинету "нужно немного жизни", и аргументировал добродетели золота тем, что оно — "символ ангелов".
"Пшонка стайл"
Термин "Пшонка-стайл" описывает интерьер с чрезмерной роскошью, позолотой, лепниной и сочетанием безвкусно дорогих предметов. Его "родоначальником" является бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка, чье имение, найденное после его бегства, из-за чрезмерного количества показной роскоши и абсолютного отсутствия художественного вкуса стало объектом насмешек и удивления.
