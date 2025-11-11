Пшонка вдохновил? Трамп не удержался во время экскурсии по Овальному кабинету (видео)

На украшение рабочего кабинета американского президента пошло, как заявил сам Трамп, настоящее золото

Глава Белого дома Дональд Трамп встретился с журналисткой, которой показал завершенное им преобразование Овального кабинета. Ремонт в помещении, которое сейчас немного напоминает знаменитый "пшонка style", начался почти сразу, как 47-й президент вошел в резиденцию на Пенсильванию-авеню в Вашингтоне.

79-летний президент продемонстрировал, как украсил свою рабочую зону. Достижениями он похвастался перед журналисткой Лорой Ингрем из Fox News, информирует "Телеграф".

Что нужно знать

Трамп показал журналистке обновленный Овальный кабинет

Президент заявил, что в интерьере использовано только настоящее золото

В помещении нет ни одного дешевого аксессуара из строительного магазина

"Невозможно имитировать золото, настоящее золото", – отметил Трамп, демонстрируя представительнице СМИ аутентичные, по его словам, золотые аксессуары. Также политик отметил, что в кабинете вообще нет окрашенных золотом вещей.

Глава Белого дома также подчеркнул, что весь декор действительно золотой и не является "ширпотребом", который можно купить в любом строительном гипермаркете.

Еще весной, как писало издание The Daily Beast, Трамп разговаривал с Лорой Ингрем о "золотом дизайне". Он сказал, что Овальному кабинету "нужно немного жизни", и аргументировал добродетели золота тем, что оно — "символ ангелов".

"Пшонка стайл"

Предметы быта в доме Виктора Пшонки

Термин "Пшонка-стайл" описывает интерьер с чрезмерной роскошью, позолотой, лепниной и сочетанием безвкусно дорогих предметов. Его "родоначальником" является бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка, чье имение, найденное после его бегства, из-за чрезмерного количества показной роскоши и абсолютного отсутствия художественного вкуса стало объектом насмешек и удивления.

Напомним, "Телеграф" писал, что бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой своего преемника Дональда Трампа. Он обвинил Трампа в "посягательстве на Конституцию" и упрекнул из-за большого количества золота в обновленном интерьере Белого дома.

Также "Телеграф" писал, что президент США пообещал выплатить каждому американцу по 2000 долларов. Эти средства он назвал "дивидендами", поступившими благодаря введенным торговым пошлинам.