Пляшка замість армії: чи можна уникнути покарання за ухилення від призову

Що буде, якщо не прибути до пункту збору

В Україні військовозобов’язаний чоловік отримав три роки реального строку за ухилення від мобілізації. Замість прибуття на призовний пункт після отримання повістки, чоловік просто запив.

"Телеграф" з’ясував, чи можливо уникнути покарання за ухилення від призову. Як зазначено у вироку Пирятинського районного суду Полтавської області від 22 лютого цього року, 17 червня 2023 року Ігор отримав повістку для проходження ВЛК. Комісію чоловік пройшов, був визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. Правових підстав на відстрочку військовозобов’язаний не мав, тому йому вручили т. зв. "бойову" повістку (мобілізаційне розпорядження). 10 серпня він мав прибути на пункт збору, але не прибув.

У суді чоловік пояснив це тим, що… запив. Визнав свою вину й просив не позбавляти його свободи. Але суд не побачив у словах обвинуваченого щирого каяття, оскільки за час розгляду справи він не вжив жодних дій, спрямованих на усунення скоєного правопорушення.

Варто зазначити, що згідно зі ст. 12 КК України, воно не є тяжким злочином, але було умисним і таким, що "створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя, безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що свідчить про значну суспільну небезпечність самого злочину".

Відтак суд дійшов висновку, що "звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не може запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, що в умовах воєнного стану є не припустимим". І визнав Ігоря винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Більше про те, що загрожує ухилянтам в Україні, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Військовозобов'язаний проігнорував "бойову" повістку: яке покарання йому загрожує".