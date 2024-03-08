Тариф на газ можуть переглянути: скільки доведеться заплатити та чи можлива знижка

Скільки доведеться платити

Громадяни України платять за газ за фіксованим тарифом. Але тариф на блакитне паливо може здорожчати.

Наразі для більшості українців тариф на газ становить 7,96 гривні за кубометр, натомість в найближчому майбутньому цінник може змінитися у бік збільшення. Так вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, вартість блакитного палива для населення може піднятися на 1 чи 1,5 гривні від чинного тарифу. Тобто за кубометр доведеться віддавати по 9 чи 9,5 гривні.

Втім, поки що діє мораторій, який не дозволяє підвищувати тарифи на газ для населення. Вже після його скасування можна очікувати подібних "сюрпризів".

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримувати знижки та економити на оплаті рахунків за газ.Головна умова для отримання знижки — своєчасна оплата рахунку за газ до 15 числа кожного місяця.Оплата здійснюється через онлайн-сервіс компанії.

Розмір знижки – всього 1%. Це дозволить зовсім небагато заощадити тим, хто споживає газ щонайменше. Втім, якщо сім'я використовує кілька сотень кубів щомісяця, наприклад, у зимовий період, коли потрібно опалювати будинок, то знижка буде більш відчутною.

Раніше "Телеграф" писав, в Україні зросте тариф на воду, але не скрізь. Мешканці яких міст платитимуть більше.