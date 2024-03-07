Світло та газ в Україні подорожчають: названо терміни та нові суми

Вартість електроенергії зростатиме у два етапи

Питання підвищення комунальних тарифів у 2024 році й досі актуальне, адже вже відомо що виросте вартість водопостачання. Світло та газ також можуть вирости вже напочатку літа.

До кінця опалювального сезону згідно з мораторієм це не можливо, а от після — цілком так. Про це повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Він зауважив, що восени 2023 року вже підіймалося питання подорожчання світла для українців. Проте тоді не вдалося досягти консенсусу. Наразі з’явився новий виток дискусії, адже побутові споживачі платять набагато менше, аніж ресурс коштує насправді. Тобто сучасні тарифи не відповідають ситуації на ринку.

На думку Попенко, тарифи на електроенергію можуть зрости найближчим часом. Але вартість підійматиметься поступово, поетапно. Планується два подорожчання - влітку та восени.

"Перший – у травні чи червні, підвищення очікується в середньому до 3,5-4 грн", – уточнив аналітик.

Щодо газу, Попенко зауважив, що його подорожчання призведе до зростання тарифів на гарячу воду та опалення.

"Розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — сказав аналітик.

Раніше "Телеграф" писав, що українці можуть відчутно зекономити на одній із послуг ЖКГ.