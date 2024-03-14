Ці українські прізвища давали тим, хто любить гроші: перевірте своє у списку
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Усього налічується сім таких прізвищ
Наші пращури нерідко давали прізвища виходячи з їх зовнішності, звичок, рис характеру або інших деталей, які притаманні людині. У цьому великому списку родових імен є й ті, які давали людям, котрі любили рахувати гроші.
Про це пише мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища. У роботі вказано, що ті, таке прізвище, вказує на особливу любов до грошей і матеріального стану.
Усього таких прізвищ налічується сім. При цьому кількість носіїв значно відрізняється.
Йдеться про такі прізвища:
- Гривна;
- Четвертак;
- Копійка;
- Галаган;
- Пінязь;
- Грош;
- Коруна.
Зазначимо, що на сьогоднішній день найбільш популярне з цього списку прізвище Галаган. У країні налічується 2804 носії. Більшість людей з цим родовим ім’ям проживає у Києві. Водночас із прізвищем Пінязь в Україні проживає лише 31 особа.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали сварливим людям, які були завжди всім навколо незадоволені. Загалом таких прізвищ налічується на сьогодні в нашій країні понад два десятки.