Ці українські прізвища давали тим, хто любить гроші: перевірте своє у списку

Усього налічується сім таких прізвищ

Наші пращури нерідко давали прізвища виходячи з їх зовнішності, звичок, рис характеру або інших деталей, які притаманні людині. У цьому великому списку родових імен є й ті, які давали людям, котрі любили рахувати гроші.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища. У роботі вказано, що ті, таке прізвище, вказує на особливу любов до грошей і матеріального стану.

Усього таких прізвищ налічується сім. При цьому кількість носіїв значно відрізняється.

Йдеться про такі прізвища:

Гривна;

Четвертак;

Копійка;

Галаган;

Пінязь;

Грош;

Коруна.

Зазначимо, що на сьогоднішній день найбільш популярне з цього списку прізвище Галаган. У країні налічується 2804 носії. Більшість людей з цим родовим ім’ям проживає у Києві. Водночас із прізвищем Пінязь в Україні проживає лише 31 особа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали сварливим людям, які були завжди всім навколо незадоволені. Загалом таких прізвищ налічується на сьогодні в нашій країні понад два десятки.