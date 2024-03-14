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Ці українські прізвища давали тим, хто любить гроші: перевірте своє у списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які прізвища давали тим, хто любить гроші Новина оновлена 14 березня 2024, 15:48
Які прізвища давали тим, хто любить гроші. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усього налічується сім таких прізвищ

Наші пращури нерідко давали прізвища виходячи з їх зовнішності, звичок, рис характеру або інших деталей, які притаманні людині. У цьому великому списку родових імен є й ті, які давали людям, котрі любили рахувати гроші.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища. У роботі вказано, що ті, таке прізвище, вказує на особливу любов до грошей і матеріального стану.

Усього таких прізвищ налічується сім. При цьому кількість носіїв значно відрізняється.

Йдеться про такі прізвища:

  • Гривна;
  • Четвертак;
  • Копійка;
  • Галаган;
  • Пінязь;
  • Грош;
  • Коруна.

Зазначимо, що на сьогоднішній день найбільш популярне з цього списку прізвище Галаган. У країні налічується 2804 носії. Більшість людей з цим родовим ім’ям проживає у Києві. Водночас із прізвищем Пінязь в Україні проживає лише 31 особа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали сварливим людям, які були завжди всім навколо незадоволені. Загалом таких прізвищ налічується на сьогодні в нашій країні понад два десятки.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвище