Україна переходить на літній час: коли і о котрій це потрібно зробити

Гаджети здійснюють перехід автоматично

Цієї неділі, в ніч на 31 березня, Україна переходить на літній час. За зимовим часом наша країна жила з 29 жовтня 2023 року.

"Телеграф" нагадує, коли та в який бік потрібно перевести стрілки годинника. Перехід на літній час "краде" у людей годину сну, оскільки годинник переводиться на годину вперед, проте світловий день стає на годину довшим.

Перехід на літній час відбувається вночі. Отже, в ніч на 31 березня о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед (тобто з 03:00 до 04:00). Таким чином день стане на годину довшим.

Перевід вручну необхідний класичним годинникам зі стрілками, або звичайним електронним годинникам. При цьому гаджети, підключені до інтернету (телефони, комп’ютери, ноутбуки, планшети) та синхронізовані з ними пристрої, наприклад смарт-годинники, автоматично переходять на літній або зимовий час.

Нагадаємо, українці переводять годинник двічі на рік — на літній час переходимо в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня. Сенс цих процесів в економії електроенергії. Відповідну ухвалу було прийнято Кабміном України 13 травня 1996 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли та де зародилася практика переходу на сезонний час. Україна двічі намагалася відмовитись від неї, але справа затяглася. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" очікує на повторне друге читання з 2021 року.