Поки колишній чоловік Брежнєвої у розшуку: нинішня дружина Кіпермана вихваляється в мережі люксовими речами (фото)

Від мандрівок вона також не відмовилася

Нинішня дружина колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського та колишнього чоловіка Віри Брежнєвої Михайла Кіпермана продовжує жити приспівуючи. Альона Кіперман, поки її чоловік, який втік і перебуває в Ізраїлі, хвалиться в мережі фотографіями з подорожей.

Важко не помітити й брендові покупки, на які вже звернули увагу у мережі. Так само не вислизнуло від уваги й те, що за останній місяць вона відвідала чимало країн та міст.

Так тільки за квітень дружина Михайла Кіпермана опублікувала фото з Нью-Йорка, Лондона та Венеції. І ось в одному з образів, який потрапив у кадр, Альона показує сумку Hermes. Її вартість досягає більше ніж 33 тисячі доларів.

Ще один образ дружина зловмисника, якого було оголошено в розшук, доповнила сумкою Hermes. Цінник цієї моделі сягає майже 40 тисяч євро.

Серед прикрас, якими вихваляється Альона Кіперман на своїй сторінці в Instagram, був помічений браслет Nomis за більш ніж 29 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" писав, що соцмережі та декларації сімей чиновників – протилежні світи. Не виняток і Віталій Кратюк, який працює начальником управління з питань правової роботи Одеської райдержадміністрації. Його 20-річна дочка Марія, яка ніде офіційно не вказується як підприємець, позує в Instagram у люксових брендах. Зокрема публікує подарунки від батьків. Вартість всього цього перевищує річну зарплату подружжя.