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Правових протиріч немає: у США прокоментували можливість використати доходи від активів РФ

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Російські активи будуть працювати на Україну Новина оновлена 17 червня 2024, 06:06
Російські активи будуть працювати на Україну. Фото Колаж "Телеграфу"

Використання доходів від заморожених активів Росії – це не крадіжка, вона не має жодних протиріч праву

Використання доходів від заморожених активів російського терористичного режиму, які стануть заставою для кредиту Україні у розмірі 50 мільярдів доларів США, не має жодних правових суперечностей. Тому усі звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у тому, що це "крадіжка" – маячня.

Про це сказала міністр фінансів США Джанет Єллен у програмі АВС This Week. За її словами, використання доходів від активів РФ цілком законно.

"В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав", – сказала вона.

Єллен нагадала, що бельгійський депозитарій заморозив російських активів на суму в майже 200 млрд доларів США та отримує на них дохід. Євросоюз вже узгодив передачу Україні доходів від цих активів. А Україна має право використати ці активи так, як захоче – навіть у якості застави під кредит.

"Тут немає правових суперечностей… Ми ведемо вольову битву з Путіним. Путін, гадаю, думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. Таким чином ми показуємо, що маємо здатність і волю це робити", – резюмувала вона.

Нагадаємо, шо лідери країн G7 ухвалили рішення виділити Україні кредит під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів у цих державах. Як тільки рішення буде реалізовано, то Україна зможе отримати 50 млрд доларів, які якщо й доведеться повертати, то лише у кількох випадках.

Раніше країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.

Теги:
#США #Росія #Активи #Війна