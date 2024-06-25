Не тільки м’ясо та молочка: названо несподіваний продукт, який небезпечний у спеку

Чим вище показники термометра, тим більше ризиків отруїтися зіпсованою їжею

У літній період, коли температура повітря часом досягає дуже високих позначок, можна легко отруїтися їжею. Багато хто знає, що небезпечними в цей час є молоко та м’ясо, але в цьому списку продуктів є також газовані напої.

Про це "Телеграфу" сказав начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан у матеріалі: "Як не отруїтися продуктами через відключення світла. У Києві дали поради, корисні кожному".

За його словами, не можна назвати "критичну температуру", за якої продукт може зіпсуватися. Небезпечну в цей період їжу краще вживати якнайшвидше після приготування.

"Немає конкретних цифр. Але чим вищі показники термометра, тим більше ризиків отруїтися зіпсованою їжею. Якщо за вікном +25—30° С, продукти починають дуже швидко псуватися, бо є живильне середовище для різних патогенів", — пояснив Рубан.

Він також додав, що, наприклад, якщо шаурма приготована їхнього гарного м’яса, через 30 хвилин після смаження — це вже отрута. Це з тим, що у ній розвивається критична маса мікроорганізмів, що може викликати харчову чи токсичну інфекцію.

Така сама ситуація і з шашликом. Влітку пікніки – це часта історія. Однак треба пам’ятати, що м’ясо треба з’їсти якнайшвидше.

Олег Рубан наголосив, що у спекотний період не рекомендується вживання газованих напоїв.

"Влітку не рекомендуємо вживати солодкі газовані напої чи випічку. Крім того, що це зайве навантаження на організм, можна ще отруїтися. Адже якщо спека за 30 градусів, то й у лимонаді можуть розвиватися шкідливі мікроорганізми", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року під Одесою масово отруїлися діти після відвідин закладу громадського харчування.