Не только мясо и молочка: назван неожиданный продукт, который опасен в жару

Чем выше показатели термометра, тем больше рисков отравиться испорченной пищей

В летний период, когда температура воздуха порой достигает очень высоких отметок, можно легко отравиться едой. Многие знают, что опасными в это время являются молоко и мясо, но в этом списке продуктов есть также и газировка.

Об этом "Телеграфу" сказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в материале: "Как не отравиться продуктами из-за отключения света. В Киеве дали советы, полезные каждому".

По его словам, нельзя назвать "критическую температуру", при которой продукт может испортиться. Опасную в этот период еду лучше употреблять как можно быстрее после приготовления.

"Нет конкретных цифр. Но чем выше показатели термометра, тем больше рисков отравиться испорченной пищей. Если за окном +25—30° С, продукты начинают очень быстро портиться, потому что есть питательная среда для разного рода патогенов", — объяснил Рубан.

Он также добавил, что, к примеру, если шаурма приготовлена их хорошего мяса, через 30 минут после жарки — это уже "яд". Это связано с тем, что в ней развивается критическая масса микроорганизмов, которая может вызвать пищевую или токсическую инфекцию.

Такая же ситуация и с шашлыком. Летом пикники — это частая история. Однако нужно помнить, что мясо нужно съесть как можно быстрее.

Олег Рубан подчеркнул, что в жаркий период не рекомендуется употребление газированных напитков.

"Летом не рекомендуем употреблять сладкие газированные напитки или выпечку. Помимо того, что это лишняя нагрузка на организм, можно еще отравиться. Ведь если жара за 30 градусов, то и в лимонаде могут развиваться вредные микроорганизмы", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года под Одессой массово отравились дети после посещения заведения общепита.