Дощ та хмарність Дніпро не врятують: яку погоду прогнозують найближчими днями

Вночі обіцяють до +29°С

Україну з початку тижня накриває сильна спека, яка протримається майже до кінця місяця.Так, у Дніпрі на 21-22 серпня прогнозують до +37°С вдень.

Про це свідчаться дані порталу meteo.ua. Навіть сильний вітер та ймовірний дощ не знизять показник середньодобової температури у місті.

Погода у Дніпрі 21 серпня

У середу синоптики прогнозують вдень до +37°С, а вночі від +23 до +29°С. Протягом дня небо буде затягнуте хмарами, але без дощу. Водночас, за даними meteofor.com.uа, у Дніпрі 21 серпня вдень буде трохи прохолодніше до +33°С, а вночі до +21°С. Опади та сильна хмарність теж не очікується.

Погода у Дніпрі 22 серпня

У четвер сонце у місті пригріє до +36°С, а вночі до +24°С. Після обіду синоптики прогнозують невеликий дощ та помірну хмарність. Але meteofor.com.uа обіцяє нижчу температуру у Дніпрі на 22 серпня до +33°С вдень та +22С вночі.

Пориви південно-східного та східного вітру 21 та 22 серпня становитимуть 4-8 м/с.

Зауважимо, Укргідрометцентр попереджає про підвищений рівень пожежної небезпеки у Дніпропетровському регіоні через значну спеку.

Пожежна небезпека карта

Також у регіоні оголошено гідрологічне попередження: "Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)".

Гідрологічне попередження карта

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких областях України спаде спека найближчими днями.