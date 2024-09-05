Такі колоритні прізвища зустрічаються тільки в Україні: перевірте своє у списку

Прізвища є одним із важливих ресурсів для дослідження української історії

Серед різномаїття українських прізвищ є ті, що мають іноземне походження. Проте є й група таких, які є своєрідним українським "ексклюзивом".

Про це розповів викладач української мови А.Ф. Нечипоренко. За його словами, більшість гумористичних і колоритних прізвищ вказують на козацьке походження.

Викладач зазначає, що на Запорізькій Січі виникало багато простих, але водночас унікальних прізвищ. Якщо вам доводилося зустрічатися з людиною з прізвищем Нагнибіда чи Перебийніс, чи ви самі носій такого прізвища, – ваші предки були козаками.

Серед таких прізвищ можна також можна згадати наступні:

Майборода,

Тягнирядно,

Неїжборщ,

Гризидуб,

Затуливітер,

Вирвикишка,

Несвятипаска,

Завалипіч,

Гуляйдень.

Нечипоренко наголошує, що аналогів таким прізвищам в інших мовах немає. Це особливість української системи особових назв. У зазначених вище прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та гумористично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе надто гордовитим та самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали вправним кухарям. Аромат від приготованих ними страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки.