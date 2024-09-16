Гражданские не важны? РФ заблокировала гуманитарный коридор для украинцев в оккупации

Россияне сначала согласились, впоследствии отказали

Украина, Россия и Турция в прошлом году пытались разработать план создания гуманитарного коридора для мирного населения на оккупированных территориях. Однако эта инициатива потерпела крах из-за отказа российской стороны.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднарь рассказал в интервью РБК-Украина. Он пояснил, что планировалось создать путь для возвращения определенных категорий украинских граждан, задержанных оккупантами через территорию Турции.

Сначала Россия согласилась с этим предложением, но впоследствии, по указанию своего Министерства обороны, отозвала свое согласие. Несмотря на это, Украина и Турция не прекращают усилия в этом направлении, подчеркнул украинский дипломат.

С начала широкомасштабного вторжения россияне проводят агрессивную политику на захваченных украинских землях, пытаясь принудительно изменить гражданство местного населения. Тех, кто отказывается принимать российские документы, подвергают запугиванию и давлению.

По информации "Центра национального сопротивления", в начале 2024 года ситуация в оккупированном Донецке значительно ухудшилась. Было увеличено количество блокпостов, усилено патрулирование и проводились поиски лиц с украинскими паспортами.

В конце 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщало о похищении граждан и проведении ночных обысков на оккупированных территориях.

Ранее "Телеграф" писал, что посол Украины в Турции Василий Боднар назвал вторжение России на территорию Украины "геноцидной войной". Прекращение этой войны заключается в защите территориальной целостности Украины.