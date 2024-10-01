Пылевая буря накрыла почти всю Украину, Минздрав рекомендует закрыть окна

Украинцам рекомендуют не открывать окна своих домов и квартир

С понедельника, 30 сентября, Украину накрыла сильная пылевая буря. Это природное явление уже добралось до Киева: в столице ожидается ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Во вторник, 1 октября и среду, 2 октября в Киеве также ожидается сложная ситуация из-за пылевой бури, которая пришла в Украину из района Каспийского моря. Эта ситуация будет неизменной до пятницы, когда направление ветра поменяется на южное и западное.

Жителям Украины рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, провести влажную уборку дома и в офисах, включить в помещениях систему вентиляции, а на улицах одевать защитную маску или респиратор. Если нет ни того, ни другого, то стоит прикрыть нос и рот влажной тряпкой.

В Минздраве также рекомендуют украинцам принимать душ несколько раз в день и пить воду. Для взрослых нормой является от двух до трех литров в день. Для восстановления утраченных в организме солей и микроэлементов рекомендуется пить минеральную щелочную воду.

Рекомендации Минздрава Украины

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве заметили необычную тучу. Местные стали предполагать, что бы это могло быть и опубликовали в соответствующие фото.