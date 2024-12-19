З днем ангела Миколи за старим стилем: красиві картинки та душевні привітання

День ангела Миколи раніше святкувався 19 грудня, а тепер – 6 грудня

День Ангела Миколи – це особливе свято для всіх, хто носить це ім’я. За новим стилем його відзначають 6 грудня, але багато хто досі звикли святкувати 19 грудня, слідуючи старому календарю. Важливо пам’ятати, що привітати іменинників можна будь-якої з цих днів, а то й двічі. Адже теплі слова, посмішки та невеликі сюрпризи дарують радість у будь-який час.

Для того, щоб ваші привітання були особливо душевними, "Телеграф" підготував красиві картинки та ідеї побажань. Нехай вони допоможуть вам порадувати друзів, родичів чи колег із цим чудовим ім’ям.

З Днем ангела Миколи: привітання та картинки

🎉 Дорогий Миколай! Нехай твій Ангел завжди оберігає тебе від бід і спрямовує на шлях щастя!🙏✨

😇 Микола, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене теплом, затишком та світлими моментами. Най твій покровитель веде тебе до успіху! 🌟🎈

🎁 Миколо, вітаю тебе зі святом! Нехай доля буде щедра на подарунки, здоров’я міцне, а щастя безмежне! 💖🌹

🎊 Миколо, вітаю з твоїм святом! Нехай Ангел-охоронець завжди буде поруч, а кожен день приносить радість та гарні новини. 🎉🕊️

🕊️ Миколо, зі святом тебе! Нехай щастя, любов і успіх йдуть з тобою пліч-о-пліч, а твій Ангел допомагає у всьому. 💫✨

🎈 Дорогий Миколо! Нехай у цей день і завжди твоє серце буде сповнене радості, а Ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів. Зі святом! 🌹🙏

🌟 Миколо, вітаю з днем ангела! Бажаю яскравих вражень, нових досягнень та гармонії у душі. Нехай цей день подарує тепло та затишок. 😌🎁

Раніше "Телеграф" ділився гарними привітаннями з днем народження чоловікові англійською.