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З днем народження сина! Красиві привітання українською

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Підбірка теплих привітань для батьків
Підбірка теплих привітань для батьків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

День народження дитини – одне з найголовніших свят для батьків

День народження дитини – особливе свято для всієї родини. В цей день важливо привітати не тільки іменинника, а і його батьків, які дарували цьому світу таку дитину. У радісний момент, сповнений любові, гордості та теплих спогадів зовсім не зайвим буде висловити щирі побажання, підтримку та вдячність батькам, які вкладають всю свою душу в зростання й виховання хлопця.

"Телеграф" підготував чудові привітання батьків з днем народження сина українською. Нехай ці слова стануть теплою та щирою підтримкою батьків, які народили чудову дитину.

Привітання з іменинником батькам

Щиро вітаємо вашого синочка з його святковим днем! 🎂 Нехай його дитинство буде сповнене яскравих моментів, веселощів та незабутніх пригод. Нехай з кожним роком його серце наповнюється радістю та теплом. 🥰🌈

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З днем народження вашого маленького героя! 💪💖 Нехай він росте здоровим, щасливим і завжди відчуває вашу любов і підтримку. Нехай його мрії здійснюються, а життєва дорога буде світлою та щасливою! 🚀🌟

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З днем народження сина! Нехай сьогоднішній день буде наповнений посмішками, подарунками й щасливими моментами! 🎉 Хай кожен рік приносить йому нові відкриття, радість від пізнання світу та незабутні пригоди. 🌍✨

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Ваш хлопчик – це справжнє диво! 🌟 Нехай він зростає добрим, сміливим і наполегливим. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає його від негараздів і веде по життю з любов’ю. 😇💞

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З днем народження вашої зірочки! 🌟 Нехай життєвий шлях вашого синочка буде повний радості, пригод і досягнень. Нехай він завжди відчуває вашу підтримку і любов, а ви – гордість за його досягнення! 🏆❤️

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Хай у житті вашого сина завжди буде місце для великих мрій, щирих друзів і яскравих емоцій. 💫 Бажаємо здоров’я, щастя й веселих свят у його житті! 🎠🎈

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Вітаємо з цим чудовим днем! Нехай у вашому домі завжди лунає дитячий сміх, а ваше серце буде переповнене гордістю за вашого синочка! 🏡💖

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Нехай ваш синочок зростає під Божим благословенням 🙏🌿, досягаючи всіх своїх мрій і бажань. Нехай у нього буде світле майбутнє, а поруч завжди будуть щирі люди! 🥰

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З днем народження вашого маленького дива! 🧡 Нехай він буде здоровим, веселим і завжди оточеним любов’ю близьких людей. Хай його життя буде, як яскрава веселка! 🌈✨

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Щиро бажаємо вам, дорогі батьки, відчувати щастя від кожного дня, проведеного з вашим сином. Нехай він дарує вам радість, натхнення та приводи для гордості. 🎁💙

Привітання куму та кумі з днем народження сина

Дорогі куме й кума! Вітаємо вас із днем народження вашого синочка! 🎂 Нехай його життя буде сповнене щасливих моментів, світлих емоцій і великих досягнень! 🏆💫 Щиро бажаємо вашому хлопчику міцного здоров’я, любові й тепла. Хай ваш дім наповнюється дитячим сміхом, а ваша сім’я буде найщасливішою! 🏡💖

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З днем народження вашого сина! Нехай його життєва дорога буде легкою, але сповненою яскравих подій і нових можливостей! 🌈🎯

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Кума, нехай твій малюк росте в атмосфері любові, турботи й щастя! 💙 Бажаємо гордості за кожен його крок і радісних миттєвостей у вашій родині. 🥰✨

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Дорогі куме й кума, вітаємо з днем народження вашого маленького героя! Нехай його майбутнє буде таким же світлим і теплим, як сьогоднішній день! 🌟❤️

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Бажаємо вашому синочку гармонійного зростання, щасливого дитинства та яскравих перспектив у житті! Хай він стане справжньою гордістю для вас! 🚀🌍

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З днем народження вашої зірочки! Нехай він завжди буде здоровим, щасливим і оточеним добрими людьми. Бажаємо вам радості й спокою в кожному дні! 🧸💫

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Вітаємо з цим чудовим днем! Нехай ваш синок зростає під Божою опікою 🙏, даруючи вам щастя й теплі спогади. Ви – найкращі батьки для нього! 🥂🎉

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями з днем народження донечки батькам. Ці побажання українською зроблять свято ще яскравіше.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження