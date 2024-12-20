Зі снігом та морозом у Буковелі пройдуть вихідні перед Різдвом

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На гірськолижному курорті у Буковелі, який нещодавно почав приймати відпочивальників, погода на вихідні буде не сильно морозно. Проте йтиме сніг.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані синоптиків sinoptik.uа. Мова йде про 21 грудня (субота) та 22 грудня (неділя).

Погода у Буковелі 21 грудня

Хмарна погода протримається у Буковелі увесь день. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від -4 до -2 морозу. Вдень від -4 до -2 градусів морозу.

Погода в Буковелі 21 грудня

Погода у Буковелі 22 грудня

У Буковелі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увечері йтиме дрібний сніг. Температура повітря вночі від -6 до -7. А вдень стовпчики термометра показуватимуть від -6 до -2 градусів морозу.

22 грудня у Буковелі буде холодно зі снігом

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від погоди у Києві на вихідні. Також синоптики розповіли, коли Україну накриють снігопади. І якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи чекати українцям на морози на ці свята.