Водохреща за старим стилем: яскраві листівки та картинки, щоб привітати близьких

Привітайте близьких, які відзначають Водохреща за старим стилем 19 січня

До переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар, велике релігійне свято Водохреща відзначалося 19 січня. Частина віруючих, які дотримуються старого стилю, продовжують святкувати Хрещення 19 січня. А значить саме час привітати своїх рідних та знайомих зі святом.

За традицією, у день свята люди ходять до храмів на урочисті богослужіння та освячують там воду, яку потім зберігають упродовж року та використовують у різних життєвих ситуаціях. Також у цей день прийнято вітати одне одного, обмінюючись теплими побажаннями, та ходити у гості до родичів, друзів чи кумів.

Якщо немає можливості привітати рідних особисто, чудовим рішенням стане яскрава листівка або картинка, надіслана в соцмережах та месенджерах. "Телеграф" підготував добірку милих картинок, щоб ви могли відправити близьким у день великого церковного свята Водохреща.

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