Сын экс-премьера Крыма и фигурант дела о разворовывании в ВСУ: как выглядит бывший зять Леонида Кучмы

Игорь Франчук "погорел" на хищении $10 млн на форме для ВСУ

В 1990-х годах второй президент Украины Леонид Кучма отдал замуж свою единственную дочь Елену за бизнесмена и нардепа Игоря Франчука. В этом браке появился сын Роман (1991), а в 1997 году супруги развелись. Недавно мужчина стал фигурантом громкого дела с разворовыванием ВСУ.

Игорь Франчук — сын бывшего премьер-министр Крыма Анатолия Франчука, умерший 7 июля 2021 года, и Заслуженного работника сферы услуг Украины Людмилы Франчук.

Родился бывший зять Кучмы в российском Красноярске. В 1992 году Игорь Франчук окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1994 по 2006 годы он был народным депутатом Украины II, III и IV созывов, занимал должность заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С 2001 по 2006 годы Франчук возглавлял Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз".

Игорь Франчук в молодости (слева). Экс-нардеп с отцом Анатолием Франчуком

После развода с Еленой Пинчук (в сети нет совместных фото бывшей пары) экс-нардеп был женат еще дважды: на галеристе Татьяне Франчук, а с 2009 года — на Юлии Польской, основательнице компании Роял Групп во Франции.

Кроме старшего Романа, у Игоря Франчука есть сыны Александр (1999), Ярослав (2001) и Игорь (2017), а также дочери Елизавета (2010) и Екатерина (2012).

Татьяна Франчук родила от политика двух сыновей - Александра и Ярослава

Юлия Польская - нынешняя жена Игоря Франчука

Франчук со своими детьми (рождение младшей дочери Екатерины), фото 2012 года

Сын Франчука от Елены Пинчук - Роман с женой Марией Гнашук

Скандал с хищением

В ноябре 2024 года Игорь Франчук получил подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. Как сообщила Национальная полиция Украины, Игоря Франчука и его сына Ярослава подозревают в хищении бюджетных средств при заказе в 2022 году более миллиона комплектов военной формы для ВСУ по завышенным ценам.

Игорь Франчук с женой Юлией Польской. Фото: vlasnasprava.ua

По данным следствия, владелец группы компаний АТЛ Роман Балыкин и Франчук вступили в сговор. В схеме участвовали также иностранный мошенник, ранее судимый в нескольких странах. Иностранец договорился с турецким текстильным холдингом о производстве формы за $25,6 млн, но заключил с Минобороны контракты на $35 млн. Разница в $10 млн должна была стать их прибылью.

После получения аванса в $10 млн посредник не расплатился с турецкими производителями и присвоив деньги себе. На украденные средства участники схемы приобрели элитную недвижимость и автомобили. В ходе обысков изъяли военную форму, технику и документы. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах.

Обыски в Игоря Франчука

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