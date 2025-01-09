На Київщині стався черговий інцидент із ТЦК: депутатка розповіла, що там сталося

Обзиваючи ТЦК, кидаючи в них каміння, матюкаючи — ви обзиваєте тих, хто звільняв нас з окупації, написала нардепка

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк відреагувала на ситуацію з працівниками ТЦК у Димері, що на Київщині. Вона стала сторону військових.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Фейсбук. Василевська-Смаглюк обурена тим, як поводилися цивільні.

У Димері відбулась непересічна подія. Співробітники ТЦК під час перевірки документів в громадян виявили одного з 3600 по Вишгородському району, який знаходиться в розшуку по базі "Оберіг". Запросивши пана в машину, вони попрямували до місця його роботи, щоб він там міг залишити речі. Там на співробітників ТЦК вже чекали родичі ухилянта. В грубій формі родичі намагались зупинити представників військомату, хоча сам ухилянт поводив себе пристойно, претензій до співробітників в військовій формі не предʼявляв. Після потасовки, в якій взяли участь і родичі, і військові, один з сторонніх присутніх 2001 року народження почав жбурляти каміння у військових", — написала Василевська-Смаглюк.

Потім вона додала, що голова громади написав звернення в поліцію, аби перевірити лише дії представників ТЦК.

Селищний голова Володимир Підкурганний просить поліцію перевірити вищезазначені обставини на предмет правомірності дій чоловіків у військовій формі.

"Вбачаю в діях селищного голови небажання виконувати закон, гру на нервах цивільних, передвиборчий піар та бажання сподобатись публіці", — пише вона.

Василевська-Смаглюк додала, що представники ТЦК не святі. За її словами, вони такі ж різні, як і працівники інших підприємств, установ та організацій.

"Серед них теж є погань, а є ті, хто демобілізувались з фронту і намагаються допомогти знайти додаткову підтримку побратимам, які продовжують тримати фронт. І так, серед них може бути ваш син, брат, сват. Обзиваючи їх, кидаючи в них каміння, матюкаючи — ви обзиваєте тих, хто звільняв нас з окупації, тих, хто за нас поліг. Принижуючи їх, ви принижуєте себе, свою державу і обнуляєте жертву, яку принесли мертві за живих", — акцентувала депутат.

У підсумку вона додала, що війна торкнулась і торкнеться всіх. "Не хочете воювати за свою країну, будете воювати за чужу".

"Телеграф" намагався звʼязатись з Вишгородським ТЦК та СП, аби уточнити деталі. Втім журналістів попросили зателефонувати в обласний ТЦК та СП. Натомість там не підняли слухавку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді вважають потрібним викорінити "бусифікацію" та не знижувати мобілізаційний вік