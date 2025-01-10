Берем картошку и готовим шикарное блюдо на всю семью: старинный рецепт (видео)
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Штурханцы – традиционное украинское блюдо из картофеля и сыра
Простые блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить сытный паштет из фасоли. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда — штурханцов.
Они готовятся из картофельного теста, за начинку выступает творог с чесноком и укропом. Это сытно и очень вкусно. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г
- Молоко – 50 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Картофельный крахмал – 8 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
Для начинки:
- Творог – 150 г
- Чеснок – 1 большой зубчик
- Укроп – 20 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте в миске творог, мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. Добавьте соль и тщательно перемешайте.
- Картошку отварите в мундире до готовности. Очистите от кожуры и измельчите на пюре.
- Посолите, добавьте 5 столовых ложек картофельного крахмала. Влейте молоко, добавьте яйцо и растопленное сливочное масло.
- Замесите мягкое, гибкое тесто. Оно должно хорошо держать форму и не прилипать к рукам.
- Посыпьте рабочую поверхность картофельным крахмалом. Сформируйте из теста 6-7 одинаковых шариков.
- Каждый шарик разомните в руках, сделав небольшое углубление. Положите в центр начинку из сыра и тщательно защелкните края.
- Отварите штурханцы в кипящей подсоленной воде. Когда они всплывут на поверхность, варите их еще 2-3 минуты.
Достаньте штурханцы шумовкой. Подавайте блюдо горячим со сливочным маслом или шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного грузинского супа.