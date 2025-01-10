Берем картошку и готовим шикарное блюдо на всю семью: старинный рецепт (видео)

Штурханцы – традиционное украинское блюдо из картофеля и сыра

Простые блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить сытный паштет из фасоли. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда — штурханцов.

Они готовятся из картофельного теста, за начинку выступает творог с чесноком и укропом. Это сытно и очень вкусно. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Молоко – 50 мл

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Картофельный крахмал – 8 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Для начинки:

Творог – 150 г

Чеснок – 1 большой зубчик

Укроп – 20 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте в миске творог, мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Картошку отварите в мундире до готовности. Очистите от кожуры и измельчите на пюре. Посолите, добавьте 5 столовых ложек картофельного крахмала. Влейте молоко, добавьте яйцо и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое, гибкое тесто. Оно должно хорошо держать форму и не прилипать к рукам. Посыпьте рабочую поверхность картофельным крахмалом. Сформируйте из теста 6-7 одинаковых шариков. Каждый шарик разомните в руках, сделав небольшое углубление. Положите в центр начинку из сыра и тщательно защелкните края. Отварите штурханцы в кипящей подсоленной воде. Когда они всплывут на поверхность, варите их еще 2-3 минуты.

Достаньте штурханцы шумовкой. Подавайте блюдо горячим со сливочным маслом или шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного грузинского супа.