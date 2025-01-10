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Берем картошку и готовим шикарное блюдо на всю семью: старинный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасное блюдо из картофельного теста
Прекрасное блюдо из картофельного теста. Фото Скриншот из видео

Штурханцы – традиционное украинское блюдо из картофеля и сыра

Простые блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить сытный паштет из фасоли. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда — штурханцов.

Они готовятся из картофельного теста, за начинку выступает творог с чесноком и укропом. Это сытно и очень вкусно. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 г
  • Молоко – 50 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Картофельный крахмал – 8 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Творог – 150 г
  • Чеснок – 1 большой зубчик
  • Укроп – 20 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске творог, мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. Добавьте соль и тщательно перемешайте.
  2. Картошку отварите в мундире до готовности. Очистите от кожуры и измельчите на пюре.
  3. Посолите, добавьте 5 столовых ложек картофельного крахмала. Влейте молоко, добавьте яйцо и растопленное сливочное масло.
  4. Замесите мягкое, гибкое тесто. Оно должно хорошо держать форму и не прилипать к рукам.
  5. Посыпьте рабочую поверхность картофельным крахмалом. Сформируйте из теста 6-7 одинаковых шариков.
  6. Каждый шарик разомните в руках, сделав небольшое углубление. Положите в центр начинку из сыра и тщательно защелкните края.
  7. Отварите штурханцы в кипящей подсоленной воде. Когда они всплывут на поверхность, варите их еще 2-3 минуты.

Достаньте штурханцы шумовкой. Подавайте блюдо горячим со сливочным маслом или шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного грузинского супа.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Картофель #Тесто