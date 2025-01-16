Церковный праздник 16 января: что строго запрещено делать сегодня в Петров день

Узнайте, почему сегодня нельзя надевать черную вещь и выносить мусор

В эту среду православные верующие и греко-католики вспоминают ученика Иисуса Христа — Петра. До перехода на новоюлианский календарь святого чтили на 13 дней позже — 29 января.

Полное название праздника — День поклонения честным веригам святого апостола Петра. По приказу Ирода Агриппы апостол Петр был заключен в темницу за проповедь о Спасителе. Его сковали двумя железными цепями, но в ночь перед судом Ангел Господень снял с него тяжелые оковы и вывел из заключения. Эти цепи стали хранить как символ веры в чудо. Считалось, что они обладают исцеляющей силой и помогают от различных болезней и недугов.

Цепи апостола Петра хранились в Иерусалиме до времени патриарха Ювеналия, который передал их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего. В 437 и 439 годах Евдокия перевезла цепи из Иерусалима в Константинополь. Одну из них она отправила в Рим своей дочери Евдоксии. Та построила храм в честь апостола Петра, где и разместила святыню.

Традиции и приметы 16 января

Этот день в народном календаре отмечается как Петр Полукорм. Этот святой почитался как защитник домашнего скота. 16 января было принято проверять, достаточно ли осталось корма, чтобы животные могли благополучно дождаться весны.

Кстати, если ко Дню Петра в погребе уже ничего не оставалось, туда переносили часть заготовок из другого места. Если запасов было еще много, это сулило хозяевам урожайный год.

Фото: freepik

Метет метель — лето будет дождливым.

Морозный день — лето будет жарким и засушливым.

Северный ветер — жди похолодания и морозов.

Птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.

Что нельзя делать 16 января

Обижать домашних животных и скотину — сегодня это большой грех.

Выносить мусор из дома — можно вместе с ним вынести и собственное счастье.

Выбрасывать еду — к голодному году или случится другая напасть.

Надевать черное — весь год можно провести в одиночестве.

Праздники и другие события 16 января

День памяти Киборгов в Украине — защитников Донецкого аэропорта

Всемирный день The Beatles

Международный день горячей и острой пищи

День ледовара

День свободы вероисповедания в США

У кого именины 16 января

Сегодня именины празднуют: Петр, Максим, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.

Напомним, что в этом году в Украине встречают много интересных и важных событий. "Телеграф" публиковал календарь праздников и выходных на 2025 год.